W skrócie Uniwersytet Warszawski wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa po tragicznym ataku w maju.

Strażnicy uczelni mogą teraz korzystać z bardziej zaawansowanych środków przymusu, jak gaz, paralizatory czy pałki teleskopowe.

Na uczelni powołano Biuro ds. Bezpieczeństwa i zainstalowano systemy dozoru oraz uruchomiono szkolenia i wsparcie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziały wdrożenie nowych zasad bezpieczeństwa. W maju doszło tam do zabójstwa jednej z pracownic.

W Audytorium Maximum UW 22-letni student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę, która zamykała drzwi budynku. Kobieta zginęła na miejscu. Na pomoc ruszył strażnik uczelniany, który również został ciężko ranny.

Napastnika obezwładnili pozostali strażnicy uniwersyteccy. Mieszko R. został zatrzymany, a sąd zadecydował o jego aresztowaniu. Trwa jego obserwacja psychiatryczna.

UW. Zmiany zasad bezpieczeństwa po tragedii

- Po tym, co się wydarzyło, postanowiliśmy potraktować bezpieczeństwo w sposób systemowy i długofalowy - podkreślił kanclerz UW Robert Grey.

Pierwszym krokiem była gruntowna zmiana regulaminu Straży Uniwersyteckiej.

- Od 1 października nasi strażnicy mają prawo do użycia środków interwencyjnych: siły fizycznej, ręcznych miotaczy gazu, paralizatorów, pałek teleskopowych. Wyposażeni zostaną także w kamery nasobne - wymienił Grey.

Nowe środki nie trafiły jednak do każdego.

- Wyposażenie przekazujemy tylko strażnikom certyfikowanym, po badaniach psychologicznych i przeszkoleniu. Mamy już 57 osób przygotowanych do korzystania z takich narzędzi. Siła to rozwiązanie ostateczne, a regulamin jasno wskazuje, że celem jest deeskalacja sytuacji - dodał.

Strażnicy UW otrzymają także samochody patrolowe, które mają umożliwić szybką dyslokację między czterema kampusami uczelni i regularne patrole.

Tragedia na UW. "Jesteśmy w centrum miasta, na pierwszej linii"

Uniwersytet powołał Biuro ds. Bezpieczeństwa, które koordynuje wszystkie działania w tym zakresie - od cyberbezpieczeństwa po ochronę fizyczną.

- To w biurze powstają procedury reagowania, prowadzone są analizy ryzyka, tam też koncentruje się codzienny monitoring sytuacji. Dzięki temu możemy nie tylko reagować, ale także przewidywać i zapobiegać zagrożeniom - wskazał Grey.

- Współpracujemy ściśle z Komendą Główną i Stołeczną Policji, MSWiA oraz z innymi uczelniami. Chodzi o szkolenia, wymianę informacji, organizację praktyk studenckich, a także wykorzystanie badań naukowych prowadzonych na UW na rzecz bezpieczeństwa - dodał kanclerz. Jak zaznaczył, UW ze względu na lokalizację i rangę jest szczególnie narażony na incydenty związane z protestami czy wydarzeniami politycznymi.

- Jesteśmy w centrum miasta i na pierwszej linii, czego inne uczelnie często nie doświadczają - zauważył.

UW zmienia zasady. Echa majowego ataku

Nowością jest także centralny system dozoru wizyjnego obejmujący wszystkie obiekty uczelni.

W nowym budynku centralnego kampusu powstanie specjalne centrum dowodzenia, pełniące także rolę schronu dla studentów i miejsca szybkiej reakcji strażników. Na UW działa już całodobowy telefon alarmowy i system przycisków bezpieczeństwa.

- Uruchomiliśmy także nową stronę internetową poświęconą bezpieczeństwu z instrukcjami postępowania w różnych sytuacjach. Przygotowujemy programy szkoleniowe dla studentów i pracowników, bo bezpieczeństwo to nie tylko sprzęt, ale też świadomość i wiedza - podkreślił Robert Grey.

Bezpieczeństwo ma jednak swoją cenę. - To kosztowne, ale też niezbędne. Roczne utrzymanie straży kosztuje około 38 milionów złotych. Dodatkowe zmiany, w tym szkolenia i sprzęt, znacząco podniosą wydatki - przyznał kanclerz. Zwrócił uwagę, że wiele kwestii wymaga rozstrzygnięcia na poziomie ustaw.

- Straż uniwersytecka nadal ma status pracowników administracyjnych, tymczasem pełni służbę zbliżoną do policyjnej. By można było używać środków przymusu, potrzebne są zmiany prawne. Jednocześnie autonomia uczelni musi zostać zachowana - dodał.

Prace nad rozwiązaniami toczą się w dialogu z MSWiA, MNiSW, KGP, KSP i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którym przewodniczy rektor UW.

Kanclerz przyznał, że najważniejsze po majowych wydarzeniach było szybkie przywrócenie poczucia normalności na uczelni.

Uniwersytet wsparł rodzinę ofiary, m.in. jednemu z jej braci pomógł w przeniesieniu na studia. Ranny strażnik wrócił do zdrowia.

Strzelać do rosyjskich obiektów naruszających granice? Trump daje zielone światło. Schetyna w ''Graffiti'': To nowa rzecz Polsat News Polsat News