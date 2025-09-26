UW reaguje po zabójstwie pracownicy. "Prawo do użycia środków interwencyjnych"
Uniwersytet Warszawski zmienia zasady bezpieczeństwa po majowej tragedii. Od początku października strażnicy mają prawo do użycia środków interwencyjnych, m.in. siły fizycznej, ręcznych miotaczy gazu czy paralizatorów. To reakcja na atak, podczas którego doszło do zabójstwa pracownicy portierni.
Władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziały wdrożenie nowych zasad bezpieczeństwa. W maju doszło tam do zabójstwa jednej z pracownic.
W Audytorium Maximum UW 22-letni student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę, która zamykała drzwi budynku. Kobieta zginęła na miejscu. Na pomoc ruszył strażnik uczelniany, który również został ciężko ranny.
Napastnika obezwładnili pozostali strażnicy uniwersyteccy. Mieszko R. został zatrzymany, a sąd zadecydował o jego aresztowaniu. Trwa jego obserwacja psychiatryczna.
UW. Zmiany zasad bezpieczeństwa po tragedii
- Po tym, co się wydarzyło, postanowiliśmy potraktować bezpieczeństwo w sposób systemowy i długofalowy - podkreślił kanclerz UW Robert Grey.
Pierwszym krokiem była gruntowna zmiana regulaminu Straży Uniwersyteckiej.
- Od 1 października nasi strażnicy mają prawo do użycia środków interwencyjnych: siły fizycznej, ręcznych miotaczy gazu, paralizatorów, pałek teleskopowych. Wyposażeni zostaną także w kamery nasobne - wymienił Grey.
Nowe środki nie trafiły jednak do każdego.
- Wyposażenie przekazujemy tylko strażnikom certyfikowanym, po badaniach psychologicznych i przeszkoleniu. Mamy już 57 osób przygotowanych do korzystania z takich narzędzi. Siła to rozwiązanie ostateczne, a regulamin jasno wskazuje, że celem jest deeskalacja sytuacji - dodał.
Strażnicy UW otrzymają także samochody patrolowe, które mają umożliwić szybką dyslokację między czterema kampusami uczelni i regularne patrole.
Tragedia na UW. "Jesteśmy w centrum miasta, na pierwszej linii"
Uniwersytet powołał Biuro ds. Bezpieczeństwa, które koordynuje wszystkie działania w tym zakresie - od cyberbezpieczeństwa po ochronę fizyczną.
- To w biurze powstają procedury reagowania, prowadzone są analizy ryzyka, tam też koncentruje się codzienny monitoring sytuacji. Dzięki temu możemy nie tylko reagować, ale także przewidywać i zapobiegać zagrożeniom - wskazał Grey.
- Współpracujemy ściśle z Komendą Główną i Stołeczną Policji, MSWiA oraz z innymi uczelniami. Chodzi o szkolenia, wymianę informacji, organizację praktyk studenckich, a także wykorzystanie badań naukowych prowadzonych na UW na rzecz bezpieczeństwa - dodał kanclerz. Jak zaznaczył, UW ze względu na lokalizację i rangę jest szczególnie narażony na incydenty związane z protestami czy wydarzeniami politycznymi.
- Jesteśmy w centrum miasta i na pierwszej linii, czego inne uczelnie często nie doświadczają - zauważył.
UW zmienia zasady. Echa majowego ataku
Nowością jest także centralny system dozoru wizyjnego obejmujący wszystkie obiekty uczelni.
W nowym budynku centralnego kampusu powstanie specjalne centrum dowodzenia, pełniące także rolę schronu dla studentów i miejsca szybkiej reakcji strażników. Na UW działa już całodobowy telefon alarmowy i system przycisków bezpieczeństwa.
- Uruchomiliśmy także nową stronę internetową poświęconą bezpieczeństwu z instrukcjami postępowania w różnych sytuacjach. Przygotowujemy programy szkoleniowe dla studentów i pracowników, bo bezpieczeństwo to nie tylko sprzęt, ale też świadomość i wiedza - podkreślił Robert Grey.
Bezpieczeństwo ma jednak swoją cenę. - To kosztowne, ale też niezbędne. Roczne utrzymanie straży kosztuje około 38 milionów złotych. Dodatkowe zmiany, w tym szkolenia i sprzęt, znacząco podniosą wydatki - przyznał kanclerz. Zwrócił uwagę, że wiele kwestii wymaga rozstrzygnięcia na poziomie ustaw.
- Straż uniwersytecka nadal ma status pracowników administracyjnych, tymczasem pełni służbę zbliżoną do policyjnej. By można było używać środków przymusu, potrzebne są zmiany prawne. Jednocześnie autonomia uczelni musi zostać zachowana - dodał.
Prace nad rozwiązaniami toczą się w dialogu z MSWiA, MNiSW, KGP, KSP i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którym przewodniczy rektor UW.
Kanclerz przyznał, że najważniejsze po majowych wydarzeniach było szybkie przywrócenie poczucia normalności na uczelni.
Uniwersytet wsparł rodzinę ofiary, m.in. jednemu z jej braci pomógł w przeniesieniu na studia. Ranny strażnik wrócił do zdrowia.