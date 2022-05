Utrudnienia w stolicy. Awaria gazociągu na Ursynowie

We wtorek w wyniku prac drogowych doszło do awarii gazociągu przy al. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Na miejscu zjawiło się sześć zastępów strażackich - powiedział Interii rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Do południa trwały prace naprawcze. Mogą pojawić się utrudnienia związane z brakiem dostaw gazu.

Zdjęcie Awaria gazociągu w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej / Państwowa Straż Pożarna / materiały prasowe