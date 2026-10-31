W skrócie
- Do wypadku doszło w miejscowości Kraszewo w powiecie ciechanowskim, gdzie 81-letni kierowca potrącił dwie kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych.
- Poszkodowane w wieku 58 i 78 lat zostały przetransportowane do szpitala po tym, jak zostały uderzone przez pojazd w pobliżu cmentarza.
- Mazowiecka policja poinformowała o utrudnieniach na drodze krajowej nr 50, wyznaczyła objazdy i zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
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Utrudnienia w pobliżu cmentarza na drodze krajowej nr 50 w województwie mazowieckim.
Jak informuje mazowiecka policja, w miejscowości Kraszewo (pow. ciechanowski), ok. godz. 14 doszło do wypadku w wyniku czego doszło do zablokowania drogi.
Kraszewo. Dramatyczny wypadek przy cmentarzu
Wstępne ustalenia wskazują, że 81-letni mężczyzna, mieszkaniec Warszawy, potrącił dwie kobiety w wieku 58 i 78 lat, które przechodziły przez przejście dla pieszych, prowadzące do cmentarza. Obie kobiety zostały przetransportowane do szpitala.
"Na miejscu pracują służby ratunkowe. Wyznaczono objazdy" - dodała w komunikacie mazowiecka policja.
Funkcjonariusze zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i stosowania się do poleceń służb.
Wszystkich Świętych. Zwiększone kontrole policji, służby apelują
Mazowiecka policja informuje, że od 30 października do 2 listopada na drogach oraz w rejonach nekropolii pojawią się zwiększone siły mundurowych.
"Okres Wszystkich Świętych tradycyjnie wiąże się ze zwiększonym natężeniem ruchu. Policjanci będą na bieżąco monitorować sytuację na drogach i podejmować działania, mające na celu ograniczenie utrudnień oraz zapewnienie płynności ruchu" - przekazano w komunikacie.
W niektórych miejscach policja, wspólnie z przedstawicielami innych służb, będzie ręcznie kierowała ruchem, a szczególna uwaga zostanie zwrócona na główne trasy prowadzące do cmentarzy.
"Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą również funkcjonariusze Mazowieckiej Grupy SPEED, którzy będą pełnić służbę także w nieoznakowanych radiowozach. Policjanci będą reagować na niebezpieczne zachowania kierowców, zwłaszcza przekraczanie dozwolonej prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie oraz inne wykroczenia stwarzające zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego" - wskazano.
Ponadto kierujący mogą spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości, stanu technicznego pojazdów oraz sposobu przewożenia pasażerów - chodzi o zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz korzystania z fotelików dla dzieci.