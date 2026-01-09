Urodziła zdrowe dziecko i zmarła. Prokuratura wszczęła śledztwo
Śledczy ustalają okoliczności śmierci 31-latki, która urodziła zdrowe dziecko i po kilkunastu godzinach zmarła - poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź. Kobieta zgłosiła się na planowe cesarskie cięcie do szpitala w Grójcu (woj. mazowieckie). Prokuratura sprawdza, czy nie doszło do błędu medycznego. Zawiadomienie złożył mąż zmarłej.
W skrócie
- Prokuratura w Grójcu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 31-latki po cesarskim cięciu.
- Zabezpieczono dokumentację medyczną oraz zaplanowano sekcję zwłok.
- Szpital wszczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i współpracuje z prokuraturą.
- Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie narażenia życia i zdrowia pacjentki w związku z zabiegiem cesarskiego cięcia przeprowadzonego przez personel medyczny szpitala w Grójcu oraz w sprawie za nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety - przekazała prok. Góźdź. Doniesienie do prokuratury złożył mąż zmarłej.
Grójec. Śmierć pacjentki po porodzie. "Zgłaszała złe samopoczucie"
4 stycznia ciężarna 31-latka zgłosiła się na oddział ginekologiczno-położniczy Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na planowane cesarskie cięcie. Jak wynika z ustaleń prokuratury, zabieg wykonano około południa. W jego wyniku urodziło się zdrowie dziecko.
- Po zabiegu pacjentka zgłaszała jednak złe samopoczucie, w związku z czym wdrażane były różne procedury medyczne. Ostatecznie kobieta zmarła w nocy - powiedziała prok. Góźdź.
Śledczy będą teraz ustalać przyczynę zgonu 31-latki. Na poniedziałek zaplanowana jest sekcja zwłok.
- Zabezpieczono dokumentację szpitalną oraz z poradni, pod opieką której była ciężarna. Biegli ocenią przebieg opieki okołooperacyjnej, przebieg samego zabiegu, jak i działania podjęte przez personel medyczny po wykonaniu cesarskiego cięcia - powiedziała prokurator.
Kobieta zmarła po porodzie. W szpitalu wszczęto wewnętrzne postepowanie
W związku ze zgonem pacjentki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu opublikowało w mediach społecznościowych oświadczenie.
Poinformowano w nim, że w szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, a dokumentacja medyczna dotycząca sprawy została zabezpieczona i przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grójcu.
Szpital zastrzegł, że obecnie, w związku z prowadzonymi czynnościami przez prokuraturę, nie będzie udzielał dodatkowych informacji.
"Zapewniamy, że Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w pełni współpracuje ze wszystkimi właściwymi instytucjami w celu rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego bolesnego i tragicznego zdarzenia" - podkreślono w komunikacie.
OSP żegna koleżankę. "Była dobrym duchem jednostki"
Zmarła kobieta była druhną OSP Złotokłos. W mediach społecznościowych strażacy z jednostki "z wielkim żalem i smutkiem" przekazali, że "5.01.2026 w wyniku komplikacji po porodowych, odeszła z tego świata koleżanka, druhna Paula".
Druhowie napisali o kobiecie, że była "wulkanem energii, dobrym duchem jednostki, ale przede wszystkim oddanym sprawie strażakiem".
"To jest właśnie ten typ człowieka, który potrafił w środku nocy w samej piżamie przybiec na alarm, bo komuś działa się krzywda. Opiekun naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dzięki której bariery znikały, a w ich miejsce tworzyły się przyjaźnie" - opisuje OSP.
Jak wskazano we wpisie, 31-latka "zostawiła na tym świecie męża i dwóch synów".