W skrócie Prokuratura w Grójcu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 31-latki po cesarskim cięciu.

Zabezpieczono dokumentację medyczną oraz zaplanowano sekcję zwłok.

Szpital wszczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i współpracuje z prokuraturą.

- Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie narażenia życia i zdrowia pacjentki w związku z zabiegiem cesarskiego cięcia przeprowadzonego przez personel medyczny szpitala w Grójcu oraz w sprawie za nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety - przekazała prok. Góźdź. Doniesienie do prokuratury złożył mąż zmarłej.

Grójec. Śmierć pacjentki po porodzie. "Zgłaszała złe samopoczucie"

4 stycznia ciężarna 31-latka zgłosiła się na oddział ginekologiczno-położniczy Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na planowane cesarskie cięcie. Jak wynika z ustaleń prokuratury, zabieg wykonano około południa. W jego wyniku urodziło się zdrowie dziecko.

- Po zabiegu pacjentka zgłaszała jednak złe samopoczucie, w związku z czym wdrażane były różne procedury medyczne. Ostatecznie kobieta zmarła w nocy - powiedziała prok. Góźdź.

Śledczy będą teraz ustalać przyczynę zgonu 31-latki. Na poniedziałek zaplanowana jest sekcja zwłok.

- Zabezpieczono dokumentację szpitalną oraz z poradni, pod opieką której była ciężarna. Biegli ocenią przebieg opieki okołooperacyjnej, przebieg samego zabiegu, jak i działania podjęte przez personel medyczny po wykonaniu cesarskiego cięcia - powiedziała prokurator.

Kobieta zmarła po porodzie. W szpitalu wszczęto wewnętrzne postepowanie

W związku ze zgonem pacjentki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu opublikowało w mediach społecznościowych oświadczenie.

Poinformowano w nim, że w szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, a dokumentacja medyczna dotycząca sprawy została zabezpieczona i przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

Szpital zastrzegł, że obecnie, w związku z prowadzonymi czynnościami przez prokuraturę, nie będzie udzielał dodatkowych informacji.

"Zapewniamy, że Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w pełni współpracuje ze wszystkimi właściwymi instytucjami w celu rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego bolesnego i tragicznego zdarzenia" - podkreślono w komunikacie.

OSP żegna koleżankę. "Była dobrym duchem jednostki"

Zmarła kobieta była druhną OSP Złotokłos. W mediach społecznościowych strażacy z jednostki "z wielkim żalem i smutkiem" przekazali, że "5.01.2026 w wyniku komplikacji po porodowych, odeszła z tego świata koleżanka, druhna Paula".

Druhowie napisali o kobiecie, że była "wulkanem energii, dobrym duchem jednostki, ale przede wszystkim oddanym sprawie strażakiem".

"To jest właśnie ten typ człowieka, który potrafił w środku nocy w samej piżamie przybiec na alarm, bo komuś działa się krzywda. Opiekun naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dzięki której bariery znikały, a w ich miejsce tworzyły się przyjaźnie" - opisuje OSP.

Jak wskazano we wpisie, 31-latka "zostawiła na tym świecie męża i dwóch synów".

