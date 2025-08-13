Ukrainiec zaatakował kobietę i ranił mężczyznę. Stołeczna policja reaguje
Przed jednym ze sklepów na warszawskiej Woli doszło do brutalnej sprzeczki. 34-letni obywatel Ukrainy, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył kobietę i zranił mężczyznę niebezpiecznym narzędziem. Stołeczna policja poinformowała, że sprawcy przedstawiono dwa zarzuty.
W skrócie
- Policjanci zostali wezwani do sklepu na warszawskiej Woli po bójce z udziałem trzech osób.
- 34-letni obywatel Ukrainy zaatakował 38-letnią kobietę i zranił 39-letniego mężczyznę niebezpiecznym narzędziem.
- Sprawca został zatrzymany przez policję godzinę po zajściu, miał prawie 1,5 promila alkoholu we krwi.
We wtorek po godzinie 20:00 stołeczni policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów przy ulicy Okopowej na warszawskiej Woli, gdzie doszło do bójki.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w sprzeczce uczestniczyły trzy osoby. Podczas zajścia 34-letni obywatel Ukrainy uderzył 38-letnią kobietę, a także zranił 39-letniego mężczyznę niebezpiecznym narzędziem.
Warszawa. Bójka na Woli z udziałem Ukraińca. Policja opublikowała szczegóły
Poszkodowany mężczyzna z powierzchowną raną brzucha został przewieziony do szpitala. Jego stan określono jako niezagrażający życiu.
Sprawca został zatrzymany przez policję zaledwie godzinę po zdarzeniu. W momencie zatrzymania miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.
34-latkowi przedstawiono dwa zarzuty: naruszenie czynności ciała lub rozstroju zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni oraz naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego poniżej siedmiu dni.
Jak podkreślono czynności w tej sprawie "są w toku".