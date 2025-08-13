W skrócie Policjanci zostali wezwani do sklepu na warszawskiej Woli po bójce z udziałem trzech osób.

34-letni obywatel Ukrainy zaatakował 38-letnią kobietę i zranił 39-letniego mężczyznę niebezpiecznym narzędziem.

Sprawca został zatrzymany przez policję godzinę po zajściu, miał prawie 1,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek po godzinie 20:00 stołeczni policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów przy ulicy Okopowej na warszawskiej Woli, gdzie doszło do bójki.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w sprzeczce uczestniczyły trzy osoby. Podczas zajścia 34-letni obywatel Ukrainy uderzył 38-letnią kobietę, a także zranił 39-letniego mężczyznę niebezpiecznym narzędziem.

Warszawa. Bójka na Woli z udziałem Ukraińca. Policja opublikowała szczegóły

Poszkodowany mężczyzna z powierzchowną raną brzucha został przewieziony do szpitala. Jego stan określono jako niezagrażający życiu.

Sprawca został zatrzymany przez policję zaledwie godzinę po zdarzeniu. W momencie zatrzymania miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.

34-latkowi przedstawiono dwa zarzuty: naruszenie czynności ciała lub rozstroju zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni oraz naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego poniżej siedmiu dni.

Jak podkreślono czynności w tej sprawie "są w toku".

"To będzie porażka prezydenta". Tomczyk apeluje do Nawrockiego ws. Ukrainy Polsat News Polsat News