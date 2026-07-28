Ukrainiec driftował w centrum Warszawy. Jazda wymknęła się spod kontroli
27-letni obywatel Ukrainy urządził niebezpieczny pokaz jazdy na jednej z warszawskich ulic. Kierując BMW M8, celowo wprowadził samochód w poślizg, po czym stracił panowanie nad autem i uderzył w bariery. Policja ukarała go mandatem w wysokości 5 tys. zł, przyznała 12 punktów karnych, a ponadto zatrzymała jego prawo jazdy.
W skrócie
- 27-letni obywatel Ukrainy prowadzący BMW M8 wykonał niebezpieczny manewr na ul. Żelaznej w Warszawie, tracąc panowanie nad pojazdem i uderzając w bariery.
- Za stworzenie zagrożenia na drodze kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł, otrzymał 12 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na trzy miesiące.
- Policja podkreśliła brak tolerancji dla niebezpiecznych zachowań na drogach oraz zapowiedziała konsekwentne reakcje wobec sprawców niezależnie od pochodzenia.
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Do zdarzenia doszło na ulicy Żelaznej w Warszawie. Jak poinformowała stołeczna policja, kierowca sportowego BMW wykonywał drift, który miał być "pokazem" jego umiejętności.
Manewr zakończył się jednak utratą kontroli nad pojazdem i uderzeniem w bariery zabezpieczające. Szczęśliwie nikt nie został poszkodowany. Uszkodzona została jednak infrastruktura drogowa.
Warszawa. Drift zakończył się uderzeniem w barierę. Za kierownicą 27-latek
Według informacji przekazanych przez policję na platformie X kierowca swoim zachowaniem stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze stołecznej drogówki zdecydowali o zastosowaniu surowych konsekwencji.
Za stworzenie zagrożenia na drodze kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł. Otrzymał także 12 punktów karnych, a dodatkowo stracił prawo jazdy na okres trzech miesięcy.
Mundurowi przypomnieli, że takie zachowania mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji, szczególnie w przestrzeni miejskiej, gdzie w pobliżu znajduje się wielu innych uczestników ruchu.
Mandat za drift w centrum Warszawy. "Nie ma przyzwolenia"
Stołeczni funkcjonariusze podkreślili, że reagują na wszystkie przypadki niebezpiecznej jazdy - niezależnie od tego, kto jest sprawcą wykroczenia.
"Nie ma przyzwolenia na zachowania zagrażające bezpieczeństwu na drogach. Konsekwentnie reagujemy wobec każdego, kto łamie prawo - bez względu na narodowość, obywatelstwo czy pochodzenie" - zaznaczyła warszawska policja.
Służby przypominają, że celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg na drogach publicznych może stanowić poważne zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych osób znajdujących się w pobliżu.
W ostatnich latach policja regularnie prowadzi działania wymierzone w kierowców, którzy organizują nielegalne pokazy jazdy lub wykonują niebezpieczne manewry na ulicach miast. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.