Ukradła produkty warte 1400 zł. Za trzecim razem wpadła w ręce policji

Oprac.: Joanna Mazur WIADOMOŚCI LOKALNE

31-latka z powiatu żuromińskiego (woj. mazowieckie) została przyłapana na kradzieży. Zdarzenie nie byłoby wyjątkowe, gdyby nie fakt, że była to kolejna próba kobiety tego samego dnia. W jednym ze sklepów udało jej się ukraść produkty za 828 złotych. Po udanej akcji postanowiła wrócić w to samo miejsce, jednak tym razem pracownik zauważył próbę kradzieży, a 31-latka zrezygnowała z "zakupów". Udała się więc do innego sklepu, gdzie wartość kradzionych przedmiotów wyniosła 589 złotych - tutaj jednak została przyłapana, a na miejsce wezwano policję.

Zdjęcie Ukradła artykuły przemysłowe w jednym ze sklepów, pojechała na kradzież do kolejnego, ale tam ją przyłapano / mazowiecka.policja.gov /