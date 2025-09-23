W skrócie Policja zatrzymała 38-latka, który zaatakował aktywistkę w warszawskim autobusie.

Kobieta stanęła w obronie starszej Ukrainki, obrażanej przez mężczyznę.

Poszkodowana aktywistka opisała zajście w mediach społecznościowych, policja prowadzi postępowanie.

Zatrzymania dokonali policjanci z warszawskiej Pragi-Północ. "Zatrzymany przez policjantów mężczyzna to 38-letni obywatel Polski. Czynności w toku" - przekazała warszawska policja we wtorkowym komunikacie.

Do zdarzenia doszło w sobotę w autobusie linii 190. "Kobieta stanęła w obronie obywatelki Ukrainy obrażanej i wyzywanej przez agresywnego pasażera" - przytoczyła policja.

Okazało się, że sprawa dotyczy aktywistki Zenobii Żaczek, członkini Komitetu Obrony Praw Lokatorów. To w jej stronę roznegliżowany pasażer skierował agresję, o czym aktywistka sama poinformowała w mediach społecznościowych, publikując nagranie ze zdarzenia. "Zaczął mnie wyzywać i uderzył" - napisała, dodając, że wcześniej mężczyzna obrażał słownie starszą kobietę z Ukrainy.

Więcej szczegółów zdarzenia aktywistka przytoczyła w rozmowie z "Faktem".

- Dobiegł do mnie i uderzył mnie z tzw. główki w twarz. Krew polała się z mojego nosa. Gdy otworzyły się drzwi, moja partnerka wypchnęła furiata na zewnątrz. Nikt nam nie pomógł, nie zareagował ani na obrzydliwe słowa rzucane w stronę starszej pani, ani wobec agresji, którą skierował na mnie. Wszyscy patrzyli w telefony albo przed siebie - opisywała w rozmowie z tabloidem.

Zenobia Żaczek nie zdecydowała się zgłosić sprawy na policję, jednak - jak powiadomiła na Facebooku - mundurowi sami się z nią skontaktowali. Zabezpieczyli także monitoring. Czynności są w toku.

