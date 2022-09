Uciekł z Polski mając 16 lat. Po latach wpadł w ręce policji z USA

Oprac.: Aneta Wasilewska WIADOMOŚCI LOKALNE

31-latek, który od 15 lat ukrywał się w USA został zatrzymany i przekazany stronie polskiej. Mężczyzna po powrocie do kraju trafi do aresztu i odpowie za udział w śmiertelnym pobiciu, do którego doszło w 2007 roku w Grudusku (woj. mazowieckie).

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Stanislaw Bielski / East News