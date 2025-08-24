Ukraina obchodzi w niedzielę swój 34. Dzień Niepodległości, ustanowiony z okazji proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku. Ukraińskie święto obchodzone jest też w wielu polskich miastach, w tym najliczniej w Warszawie, gdzie przed siedzibą Fundacji Ukraiński Dom kilkadziesiąt osób zaśpiewało hymn narodowy.

- Musimy być silnym zapleczem dla tych, którzy walczą za Ukrainę - powiedziała Myrosława Keryk, prezeska fundacji. Słowa wsparcia i wdzięczności skierowali do obecnych przedstawiciele ambasady Ukrainy w Polsce. Podczas uroczystości pamięć poległych obrońców Ukrainy uczczono minutą ciszy.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Okrzyki podziękowania dla Polski w Warszawie

W imieniu ambasady przemówiła pierwsza sekretarz Larysa Sydorenko. - Dzisiaj my, Ukraińcy, jesteśmy wielkim, niezłomnym narodem. Dziękuję wszystkim, którzy zachowują język, kulturę, wychowują dzieci w duchu ukraińskim nawet za granicą - mówiła.

Odśpiewanie hymnu przed siedzibą Fundacji Ukraiński Dom Leszek Szymański PAP

Po zakończeniu wystąpień uczestnicy wyszli na ulicę, gdzie wspólnie wykonali hymn Ukrainy. Rozległy się emocjonalne okrzyki wdzięczności dla Polski za jej nieustające wsparcie i solidarność z Ukrainą w czasie pełnoskalowego ataku Rosji na ten kraj.

Obchody dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie Pawe³ Supernak PAP

Wojna w Ukrainie. Zełenski wygłosił orędzie: Ukraina nie jest ofiarą

Orędzie z okazji święta wygłosił w niedzielę również prezydent kraju Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że choć Ukraina jeszcze nie zwyciężyła w wojnie z Rosją, na pewno nie przegrywa.

- Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności - powiedział.

Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy wpis na platformie X opublikował także Radosław Sikorski, podając dalej wpis ukraińskiego MSZ. "Bądź silna, Ukraino. Koniec z gułagiem, koniec z Wielkim Głodem, koniec z rusyfikacją. Chwała Ukrainie".

