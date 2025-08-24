Tysiące Ukraińców w centrum Warszawy. Okrzyki podziękowań dla Polski

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Tysiące Ukraińców wyszły w niedzielę na ulice Warszawy, by wspólnie świętować Dzień Niepodległości Ukrainy. Nie zabrakło wspólnego śpiewania i okrzyków wdzięczności dla Polski za jej nieustające wsparcie i solidarność z Ukrainą w czasie pełnoskalowego ataku Rosji na ten kraj. - Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem - podkreślił w orędziu z okazji święta prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Tłumy na ulicach Warszawy z okazji ukraińskiego święta
Tłumy na ulicach Warszawy z okazji ukraińskiego świętaPawe³ SupernakPAP

Ukraina obchodzi w niedzielę swój 34. Dzień Niepodległości, ustanowiony z okazji proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku. Ukraińskie święto obchodzone jest też w wielu polskich miastach, w tym najliczniej w Warszawie, gdzie przed siedzibą Fundacji Ukraiński Dom kilkadziesiąt osób zaśpiewało hymn narodowy.

- Musimy być silnym zapleczem dla tych, którzy walczą za Ukrainę - powiedziała Myrosława Keryk, prezeska fundacji. Słowa wsparcia i wdzięczności skierowali do obecnych przedstawiciele ambasady Ukrainy w Polsce. Podczas uroczystości pamięć poległych obrońców Ukrainy uczczono minutą ciszy.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Okrzyki podziękowania dla Polski w Warszawie

W imieniu ambasady przemówiła pierwsza sekretarz Larysa Sydorenko. - Dzisiaj my, Ukraińcy, jesteśmy wielkim, niezłomnym narodem. Dziękuję wszystkim, którzy zachowują język, kulturę, wychowują dzieci w duchu ukraińskim nawet za granicą - mówiła.

Grupa osób, głównie kobiet i dzieci, stoi blisko siebie trzymając dużą flagę Ukrainy na tle budynku z łukowatymi oknami. Uczestnicy mają na sobie tradycyjne stroje lub elementy w barwach narodowych, panuje atmosfera wspólnoty i jedności.
Odśpiewanie hymnu przed siedzibą Fundacji Ukraiński DomLeszek SzymańskiPAP

Po zakończeniu wystąpień uczestnicy wyszli na ulicę, gdzie wspólnie wykonali hymn Ukrainy. Rozległy się emocjonalne okrzyki wdzięczności dla Polski za jej nieustające wsparcie i solidarność z Ukrainą w czasie pełnoskalowego ataku Rosji na ten kraj.

Dwie osoby trzymające flagi Ukrainy i Polski na tle Kolumny Zygmunta i starego miasta, wokół zgromadzeni ludzie, wydarzenie odbywa się na otwartym placu.
Obchody dnia Niepodległości Ukrainy w WarszawiePawe³ SupernakPAP

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski
Ukraina - Rosja

Śmiała odpowiedź Zełenskiego na doniesienia z USA. "Nie pytamy o zgodę"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Wojna w Ukrainie. Zełenski wygłosił orędzie: Ukraina nie jest ofiarą

    Orędzie z okazji święta wygłosił w niedzielę również prezydent kraju Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że choć Ukraina jeszcze nie zwyciężyła w wojnie z Rosją, na pewno nie przegrywa.

    - Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności - powiedział.

    Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy wpis na platformie X opublikował także Radosław Sikorski, podając dalej wpis ukraińskiego MSZ. "Bądź silna, Ukraino. Koniec z gułagiem, koniec z Wielkim Głodem, koniec z rusyfikacją. Chwała Ukrainie".

    Zobacz również:

    Atak ukraińskich dronów na kluczowy dla Rosji hub
    Ukraina - Rosja

    Precyzyjne uderzenie Ukrainy nad Morzem Bałtyckim. "Kluczowy hub"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Napieralski: Chce prezydent napinać muskuły, proszę bardzo, to Tusk mu pokażePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze