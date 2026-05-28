W skrócie Premier Donald Tusk poinformował, że kierowane są kolejne służby do pożaru lasu na Mazowszu, priorytetem pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji.

Trwa budowa linii obrony przeciwpożarowej. Do tej pory ewakuowano miejscowości Ołdakowizna oraz Rządza. Mieszkańcy pierwszej z nich są przewożeni do szkoły w Stanisławowie.

Z powodu pożaru zablokowano drogę krajową nr 50. Z ogniem walczy 65 zastępów straży pożarnej, a służby nie wykluczają podpalenia.

"Służby walczą z pożarem w powiecie wołomińskim. Jestem w stałym kontakcie z ministrem MSWiA i szefami służb - na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery" - napisał Donald Tusk na platformie X.

Premier dodał, że na miejsce kierowane są kolejne siły. Jak podkreślił, "najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji".

Pożar lasu na Mazowszu. Wiceszef MSWiA: Trwa budowa linii obrony

Na temat pożaru wypowiedział się też podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, który potwierdził, że "pożar się rozprzestrzenia". Z tego powodu "ściągane są dodatkowe siły i środki".

- Dowódca zapewne podejmie działania zmierzające do tego, żeby w nocy maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania tego pożaru. W nocy nadal będą porywiste wiatry, to nie będzie element sprzyjający działaniom ratowniczym - wyjaśnił.

Leśniakiewicz dodał, że obecnie trwa budowa tzw. linii obrony, która ma "zmniejszyć możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, w takim miejscu, żeby skuteczność była maksymalna".

Przypomnijmy, że pożar wybuchł około godziny 13.30 w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. W związku z pojawieniem się ognia podjęto decyzję o ewakuacji dwóch miejscowości: Ołdakowizna i Rządza. Mieszkańcy pierwszej wsi są przewożeni do szkoły podstawowej w Stanisławowie.

Płonie las na Mazowszu. Służby nie wykluczają podpalenia

W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów - Łochów (woj. mazowieckie). Ruch z trasy przekierowano na drogę wojewódzką nr 637 oraz drogi lokalne.

Obecnie z ogniem walczy 65 zastępów strażaków. Działaniami ratowniczymi kieruje Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Artur Gonera. Służby nie wykluczają, że mogło dojść do podpalenia.

Apel do mieszkańców skierowały władze gminy Stanisławów, które poprosiły, aby w związku z trwającą akcją gaśniczą ograniczyć w najbliższych godzinach zużycie wody.

"Każda kropla ma teraz ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich oraz ratowników walczących z żywiołem. Służby ratunkowe potrzebują pełnej wydajności hydrantów. Obniżenie ciśnienia w sieci może realnie zagrozić powodzeniu akcji gaśniczej" - czytamy w komunikacie.





