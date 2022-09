Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej przed Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, że przybył do tego miasta "ze względu na bardzo przykrą sytuację, jaka spotyka zakład opieki zdrowotnej w Białobrzegach".

- Ta przykra sytuacja jest ilustracją tego, co dzieje się w całym kraju - powiedział. - Otrzymujemy informacje od różnego tego typu placówek, także od szkół, o karach nakładanych przez PGNiG w związku z tym, że zdecydowano się na termomodernizację budynków i w związku z tym zużyto mniej gazu - dodał.

Reklama

Przypomniał, że premier wzywa do oszczędzania energii, do termomodernizacji, do ocieplania ścian. A jednocześnie "przychodzi informacja z PGNiG, że za to, iż spalono mniej gazu będzie kara". - W przypadku tego ZOZ będzie to 30 tys. złotych. Dla takiego ZOZ w Białobrzegach to są poważne pieniądze - podkreślał Tusk.

Przypomniał, że termomodernizacja SPZOZ w Białobrzegach kosztowała 2,9 mln złotych. - Główną konsekwencją tego wysiłku jest to, że na koniec spotyka ten zakład opieki zdrowotnej kara - mówił. - Z tego miejsca apeluję, aby rząd i - pod wpływem rządu - PGNiG zawiesiło te decyzje, nawet jeśli one są zgodne z umowami, czy aneksami do umów - podkreślał.

Zwracał uwagę, że dzisiaj kwestie cen energii i gazu to "być albo nie być" dla takich instytucji, więc nakładanie na nie dodatkowych kar "jest rażąco niesprawiedliwe".

Burmistrz Białobrzegów Adam Bolek powiedział, że pismo z PGNiG przyszło dopiero po trzech latach od czasu obowiązywania umów (zawierających określone ilości gazu, które należy zużyć red.). Dodał, że 30 tys. zł to znacznie więcej niż koszt zużycia gazu po termomodernizacji.

Tusk o inflacji: Wynik kompletnego braku zaufania

- To jest dla nas wszystkich smutna wiadomość - mówię o odczycie inflacji. Nawet najwięksi pesymiści prognozowali 16,8 proc., a mamy 17,2 proc. - powiedział Donald Tusk, pytany o najnowsze wskaźniki opublikowane przez GUS.

- To są suche dane, ale one oznaczają na co dzień drastycznie rosnące ceny. Wg danych GUS-u ceny żywności to jest 19 proc., nikt nad tym nie panuje. Jestem bardzo zaniepokojony: biorąc to, co się dzieje poza granicami Polski, ogólną sytuację, biorąc pod uwagę chaotyczne działania rządu, to wszystko pokazuje, że nie ma kapitana. Tak radykalnie rosnąca inflacja to jest m.in. wynik kompletnego braku zaufania. To co podkreślają praktycznie wszyscy eksperci, to że Polska tak straciła na reputacji, na przewidywalności działań, to też powoduje, że inflacja w Polsce jest tak dotkliwa, mamy jeden z najgorszych odczytów w całej Europie - podkreślił Tusk.