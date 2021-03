Do ogrodzenia Trybunału Konstytucyjnego przypięły się trzy osoby. Na miejscu jest policja.

Reklama

Zdjęcie Aktywiści Extinction Rebellion przykuli się do ogrodzenia TK /Jacek Domiński /Reporter

Od godziny 12 przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie protestuje czworo aktywistów.



Reklama

Trzy osoby przypięły się do płotu TK zamkami rowerowymi. Nawołują one do mobilizacji i podejmowania podobnych działań.

- Jesteśmy tu, aby pokazać, że zdeterminowanych obywateli i obywatelek nie da się powstrzymać przed protestem - mówiła jedna z obecnych na miejscu aktywistek.

- Będziemy tu siedzieć tak długo, jak będziemy chcieli i jak będziemy chciały - mówił inny aktywista.



Rzecznik śródmiejskiej policji podinspektor Robert Szumiata poinformował, że na miejscu są obecni policjanci. - Zabezpieczamy miejsce protestu oraz monitorujemy sytuację - powiedział policjant.

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał w październiku ubiegłym roku, że przepis zezwalający na dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny, w całej Polsce zwoływane są protesty ruchu Ogólnopolski Strajk Kobiet. Przepis ten utracił moc wraz ze styczniową publikacją orzeczenia TK.

Przekaż 1 proc. na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ

Trzy osoby przypięły się do ogrodzenia Trybunału Konstytucyjnego 1 / 8 Do zdarzenia doszło w środę około południa. Źródło: Reporter Autor: Jacek Domiński udostępnij

"Dzień Kobiet Bez Kompromisów" 1 / 20 Protest w Warszawie rozpoczął się o godz. 16. Źródło: Reporter Autor: Tomasz Jastrzębowski udostępnij