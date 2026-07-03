"Szanowni Państwo, odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje" - rozpoczęła wpis Renata Kaznowska.

"Dziękuję wszystkim, których przez te lata spotkałam na swojej drodze. Wszystkim, z którymi dane było mi współpracować. Dziękuję mediom za współpracę przez te wszystkie lata, za konstruktywną krytykę i niejednokrotnie docenienie" - napisała.

Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra z dymisją. Echa afery w Szpitalu Południowym

"I proszę…. nie dzwońcie. Całe moje oświadczenie macie tutaj. Innych nie będzie. Nisko się Państwu kłaniam" - napisała Kaznowska, dołączając do wpisu na X także treść pełnego oświadczenia.

Wskazała w nim, że "decyzja o rezygnacji z funkcji zastępczyni prezydenta m. st. Warszawy w tej chwili to jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu".

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Głos po ogłoszeniu dymisji przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zabrała także Aldona Machnowska-Góra.

"Szanowni Państwo kończę dziś ośmioletnią misje pracy w zarządzie m. st. Warszawy. Niezwykle wymagająca i satysfakcjonująca pracę dla Warszawy. Kończę ją z poczuciem dobrze wykonanej pracy" - rozpoczęła Machnowska-Góra.

"Kultura, pomoc społeczna, rozwój mieszkalnictwa, dialog z NGO, rewitalizacja , USC, zabytki, pomoc Powstańcom Warszawskim, równe traktowanie wszystkich- to były trudne i piękne zadania. Zrealizowane ze świetnymi zespołami w Ratuszu i partnerami społecznymi. Bardzo Wam dziękuję!" - wymieniła we wpisie w serwisie X Machnowska-Góra.

Następnie dotychczasowa zastępczyni Trzaskowskiego oceniła, że "sprawa Szpitala Południowego jest szokująca, także dla mnie". "Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności" - dodała.

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"Mam nadzieję, że rozwój naszego miasta wciąż będzie trwał i Warszawa i jej mieszkańcy i mieszkanki będą odczuwali tylko pozytywne zmiany. Do zobaczenia" - zakończyła.

Afera wokół SOR Szpitala Południowego

Przypomnijmy - oświadczenia polityczek to reakcja na wystąpienie prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który ogłosił, iż otrzymał na swoje ręce ich dymisje.

To echa afery wokół Szpitala Południowego, którą nagłośnił portal zero.pl. Mowa o nieprawidłowościach na SOR placówki czy sprawie zarobków i pracy młodego lekarza Dawida Kacprzyka, a także najnowszych doniesieniach w sprawie prosektorium tego ośrodka.





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