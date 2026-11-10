W skrócie Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców Warszawy o spokój, rozsądek i wzajemną uważność podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w obliczu niedawnej tragedii.

Prezydent Warszawy przypomniał, że tegoroczne obchody odbywają się w cieniu żałoby po zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Władze Warszawy zwiększyły obecność służb w miejscach publicznych oraz zdecydowały o ustawieniu betonowych zapór, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzeń 11 listopada.

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"Świętujmy 11 listopada razem, godnie i bezpiecznie" - napisał Rafał Trzaskowski na platformie X. Prezydent Warszawy opublikował komunikat, w którym odniósł się do środowego Narodowego Święta Niepodległości.

W stolicy, jak co roku, odbędzie się tego dnia wiele wydarzeń związanych ze świętowaniem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent Warszawy: Tegoroczny 11 listopada jest inny

Trzaskowski zwrócił się do wszystkich, którzy planują w środę wziąć udział w rozlicznych uroczystościach w Warszawie. "Tego dnia w stolicy naprawdę wiele się dzieje" - zauważył prezydent miasta i dodał, że " każdy może znaleźć swój sposób na świętowanie tego wyjątkowego dnia".

"Ale pamiętajmy proszę, że tegoroczny 11 listopada jest inny. Kraków wciąż jest w żałobie. Po takiej tragedii trudno mówić o radości" - napisał Trzaskowski. W sobotę na krakowskim Rynku Głównym doszło do zamachu. Sprawca zabił sześć osób, a kilkanaście ranił. W niedzielę i poniedziałek w kraju obowiązywała żałoba narodowa.

Ze względu na tragiczne wydarzenie Trzaskowski zwrócił się do mieszkańców: "Apeluję więc o rozsądek, spokój i wzajemną uważność. O odpowiedzialne zachowanie, szacunek wobec innych uczestników wydarzeń i reagowanie w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie".

Trzaskowski apeluje przed Świętem Niepodległości

"Nie bądźmy obojętni - zwracajmy uwagę na siebie nawzajem, a w razie potrzeby nie wahajmy się zwrócić o pomoc do odpowiednich służb" - napisał prezydent Warszawy.

Warto dodać, że w sobotę zapowiedział on większą obecność służb w miejscach, gdzie przebywać będzie więcej ludzi, a także ogłosił umieszczenie betonowych zapór, by uniemożliwić ewentualną powtórkę wydarzeń z Krakowa w stolicy.

"Chciałbym, aby ten szczególny dzień w tej wyjątkowej sytuacji upłynął nam pod znakiem refleksji na temat naszej wolności, naszej historii i siły, którą daje nam wspólnota. Zadbajmy razem o to, by 11 listopada był dniem bezpiecznym dla wszystkich" - zakończył wpis Trzaskowski.



