Nazwiska dwóch nowych wiceprezydentek Rafał Trzaskowski ogłosił podczas środowej konferencji prasowej w warszawskim ratuszu. - Obie panie to profesjonalistki, mają naprawdę potwierdzone kompetencje i bardzo mocny dorobek zawodowy - przekonywał prezydent Warszawy.

- Związane są z Warszawą i dobrze znają nasze priorytety i to, jak funkcjonuje ratusz, co pozwoli im od razu przejść do wytężonej pracy - wskazywał.

Trzaskowski przedstawił nowe wiceprezydentki Warszawy

- Ich doświadczenie będzie kapitałem, który pozwoli Warszawie wykorzystać ich kompetencje - mówił prezydent Warszawy, dodając, że bardzo cieszy się na tę współpracę.

Trzaskowski stwierdził, że jej celem będzie służba mieszkańcom stolicy, ale i odbudowanie zaufania do warszawskiego systemu ochrony zdrowia.

Więcej informacji wkrótce...

Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje w warszawskim ratuszu

- Na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry - przekazał na początku lipca Rafał Trzaskowski.

Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Machnowska-Góra za kulturę i zabytki. Ponadto zasiadała w radzie nadzorczej Szpitala Południowego. Decyzje polityczek miały związek z nieprawidłowościami w tej placówce.

Kilka tygodni temu dziennikarze portalu Zero ujawnili informację o Dawidzie Kacprzyku, radnym KO i kierowniku SOR-u w Szpitalu Południowym. 28-letni lekarz piastował intratne stanowisko mimo braku specjalizacji. Zarobił przy tym ogromne pieniądze. Na oddziale miał funkcjonować także tzw. salonik VIP, gdzie politycy KO byli przyjmowani bez kolejki.

Kacprzyk, a także rada nadzorcza oraz zarząd Szpitala Południowego stracili pracę. Sprawę bada prokuratura.





Rzecznik Praw Obywatelskich w "Graffiti": Służba zdrowia wśród największych problemów Polsat News