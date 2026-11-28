W skrócie Policja zatrzymała pięć osób w związku z dewastacją warszawskich pomników, w tym osoby z Polski i Ukrainy.

Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu, otrzymując za zniszczenia łącznie tysiąc złotych.

Rafał Trzaskowski zarzucił hipokryzję rzeczniczce rosyjskiego MSZ, która wcześniej krytykowała władze Warszawy za incydenty.

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Rafał Trzaskowski zabrał głos po zatrzymaniu osób podejrzewanych o udział w dewastacji pomników w Warszawie. Prezydent stolicy przypomniał swój wcześniejszy wpis, w którym zapowiadał, że policja ustali sprawców niezależnie od tego, kto zlecił im wykonanie napisów.

"Tydzień temu napisałem: 'Sprawców znajdzie policja - niezależnie od tego, kto im płacił'. Znalazła" - przekazał w serwisie X.

Zniszczone pomniki w Warszawie. Trzaskowski reaguje po zatrzymaniach

Polityk podkreślił, że wśród podejrzanych znaleźli się zarówno obywatele Ukrainy, jak i Polski. Jego zdaniem sprawa pokazuje, w jaki sposób rosyjskie służby mogą wykorzystywać osoby różnych narodowości do prowadzenia działań wymierzonych w polskie społeczeństwo.

"Jak się okazuje, wywiad nie zagląda w paszport. Szuka każdego, kto za parę groszy wykona brudną robotę" - napisał.

Trzaskowski przestrzegł również przed przedstawianiem sprawy jako konfliktu między narodowościami.

"Kto dziś robi z tej sprawy opowieść o Ukraińcach, ten kończy zlecenie, za które już zapłacono" - ocenił.

Rosyjski wywiad, w tle dewastacji pomników. Zlecenie za tysiąc złotych

Do zniszczenia warszawskich miejsc pamięci doszło w nocy z 13 na 14 listopada. Na Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego, Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomniku Armii Wojska Polskiego pojawiły się czerwone napisy "Slava UPA".

Jak ustaliły służby, zlecenia miały być przekazywane za pośrednictwem internetowego komunikatora. Za wykonanie napisów sprawcom obiecano łącznie tysiąc złotych.

Policja poinformowała o zatrzymaniu pięciu osób, w tym jednej nieletniej. Wśród zarzutów postawionych podejrzanym znalazły się między innymi działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, znieważenie pomnika oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledczy wskazują, że sprawa może mieć związek z działalnością rosyjskich służb specjalnych.

Podobne incydenty odnotowano także w Poznaniu, gdzie napisy pojawiły się na trzech pomnikach. W związku z tamtejszą sprawą zarzuty dotyczące działania na rzecz rosyjskiego wywiadu usłyszeli dwaj obywatele Ukrainy.

Trzaskowski odpowiada Zacharowej. "Szczyt hipokryzji"

Prezydent Warszawy odniósł się również do wcześniejszych słów Marii Zacharowej,, otwiera się w nowym oknie rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Po ujawnieniu napisów na warszawskich pomnikach Zacharowa oskarżyła Trzaskowskiego o hipokryzję, zarzucając mu wybiórcze podejście do przypadków wandalizmu.

Teraz, po ustaleniach śledczych, dotyczących podejrzenia udziału rosyjskiego wywiadu, ponownie nawiązał do jej wypowiedzi.

"Pani Zacharowa mówiła o 'szczycie hipokryzji'. Miała rację. Pomyliła tylko adres" - napisał Trzaskowski.

Następnie zarzucił rosyjskiej dyplomacji, że potępiała dewastację pomników, podczas gdy - jak wcześniej wspominaliśmy - za ich zniszczeniem mogły stać służby Federacji Rosyjskiej.

"Bo szczyt hipokryzji jest wtedy, gdy wywiad zamawia napisy na pomnikach, a ministerstwo spraw zagranicznych tego samego państwa poucza potem Warszawę o wandalizmie" - stwierdził.

Prezydent stolicy podziękował funkcjonariuszom policji z Ursynowa i Mokotowa oraz prokuraturze za działania prowadzące do zatrzymań.

"A farbę z cokołu da się zmyć. Tego, co wyszło na jaw - już nie" - zakończył swój wpis.



