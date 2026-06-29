Trwają poszukiwania zaginionego kolarza. W akcji policja i wojsko
Policja, straż pożarna oraz wojsko poszukują zaginionego 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego. Mężczyzna brał w niedzielę udział w wyścigach kolarskich w Markach. "Przeszukiwany jest masyw leśny w okolicy trasy" - przekazał organizator zawodów Poland Bike Marathon. Ponadto w trakcie tej samej imprezy przed metą zmarł jeden z zawodników.
W skrócie
- Od niedzieli prowadzone są poszukiwania zaginionego kolarza Kazimierza Niewiarowskiego.
- Biorą w niej udział jednostki policji, straży pożarnej i wojska, kolarz zaginął podczas wyścigu Poland Bike Marathon w Markach.
- Podczas tego samego wyścigu zmarł inny z kolarzy.
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- W akcję poszukiwania zaginionego kolarza zaangażowała się policja, straż pożarna oraz wojsko - przekazała Interii oficer prasowa z KPP Wołomin Aneta Nasiłowska.
Jak dodała funkcjonariuszka, w niedzielę poszukiwania zakończono około 2 w nocy. - W poniedziałek wczesnym rankiem działania wznowiono.
- W działaniach bierze udział także jednostka wojskowa z Przasnysza. Przeszukiwany jest masyw leśny w okolicy trasy wyścigu - zaznaczyła oficer prasowa.
Organizator wyścigu Poland Bike Marathon również potwierdził w poniedziałek, że nadal trwają poszukiwania Kazimierza Niewiarowskiego.
"Prosimy wszystkich chętnych o pomoc w poszukiwaniach. W trakcie wyścigu Kazimierz był widziany ostatni raz ok. 700 m przed strefą kolarskiego miasteczka, czyli ok. 1600 m przed metą" - dodano.
Wyścig kolarski w Markach. Jeden z zawodników zaginął
Informację o zaginięciu kolarza przekazał w niedzielę organizator wyścigu.
"Na trasie w Markach zaginął Kazimierz Niewiarowski. (...) Trwają poszukiwania na trasie i wokół trasy, prowadzone przez ekipy organizatora wraz z policją, strażakami i ratownikami medycznymi" - przekazano w mediach społecznościowych.
"Bardzo prosimy kolarzy, którzy uczestniczyli w zawodach o pomoc w poszukiwaniach. Kazimierz Niewiarowski ma 71 lat, jest wielokrotnym zwycięzcą wyścigów kolarskich mtb. Startował z 6. sektora na dystansie MINI (28 km)" - dodano.
Przekazano, że kolarz mógł w trakcie wyścigu zjechać z trasy. "Był widziany na trasie jeszcze na 18-19. kilometrze, czyli około 10 km przed metą" - wyjaśniono.
Marki. Tragedia na trasie wyścigu
Na trasie niedzielnego wyścigu w Markach doszło także do innej tragedii. Jeden z kolarzy zmarł przed metą.
"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Michała, kolarza Cateny Wyszków, który dziś uczestniczył w naszych zawodach w Markach" - przekazali organizatorzy zawodów.
Rodzinie zmarłego przekazano wyrazy współczucia.