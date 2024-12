Stołeczni policjanci apelują o pomoc w poszukiwaniach 16-letniego Yossapata. Ostatni raz był widziany w poniedziałek ok godz. 17:40 na przystanku autobusowym przy ul. Warchałowskiego 1 w Warszawie. Chłopiec do tej pory nie wrócił do domu.