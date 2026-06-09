Tragiczny wypadek w Ząbkach. Sąd zdecydował ws. obywatela Turcji

W skrócie Sąd Rejonowy w Wołominie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla obywatela Turcji podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ząbkach.

W wyniku zderzenia dwóch samochodów śmierć poniosły dwie osoby, a trzecia została ranna i przebywa w szpitalu.

Podejrzanemu o spowodowanie wypadku grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

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Do tragicznego wypadku na granicy Ząbek i Zielonki pod Warszawą doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji Bayram A. jadąc w kierunku Warszawy, wykonując manewr skrętu w lewo, z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z samochodem marki Audi.

W wyniku zderzenia audi wyleciało z drogi i wpadło na słup sygnalizacji, znak oraz bariery. Siła uderzenia była tak duża, że auto rozpadło się na pół, a jego części trafiły jeszcze w trzy inne pojazdy.

W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby i w stanie ciężkim zabrane do szpitala. Niestety pomimo wysiłków lekarzy dwie z nich poniosły śmierć - 22 i 23-latek.

Tragiczny wypadek w Ząbkach. Sprawca tymczasowo aresztowany

"Kierujący pojazdem marki Honda został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że był on trzeźwy" - przekazali w komunikacie śledczy.

Prokuratura postawiła sprawcy wypadku zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i skierowała wniosek do Sądu Rejonowego w Wołominie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres trzech miesięcy.

"Podejrzany nie ustosunkował się do pytania czy przyznaje się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - przekazała w komunikacie prokuratura. Za zarzucany czyn Bayramowi A. grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.





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