Tragiczny wypadek w Płocku. Zginęła 12-letnia dziewczynka
Tragiczny wypadek w Płocku. 12-letnia rowerzystka została śmiertelnie potrącona przez ciężarówkę na przejeździe rowerowym. Kierowca nie zauważył dziewczynki - ustaliła wstępnie policja. 54-latek był trzeźwy.
W skrócie
- W Płocku na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Dworcowej doszło do śmiertelnego potrącenia 12-letniej rowerzystki przez ciężarówkę.
- Dziewczynka prawidłowo przejeżdżała przez przejazd rowerowy i była w kasku.
- Kierowca ciężarówki był trzeźwy i posiadał uprawnienia, sprawę wypadku badają odpowiednie służby.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek około 7.30 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Dworcowej w Płocku.
Dziewczynka w kasku prawidłowo przejeżdżała ścieżką rowerową przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
- Dziecka przejeżdżającego przez przejazd rowerowy nie zauważył jednak skręcający w prawo kierowca ciężarówki - opisała rozmowie z Interią oficer prasowa KMP w Płocku podkom. Monika Jakubowska.
Tragiczny wypadek w Płocku. 12-latka na rowerze potrącona przez ciężarówkę
Nastolatka z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala.
- Niestety otrzymaliśmy informację, że 12-latka zmarła mimo wysiłków lekarzy - przekazała Interii funkcjonariuszka.
Na miejscu odbyły się czynności z udziałem prokuratora, zabezpieczenie śladów oraz sporządzenie dokumentacji. Droga w miejscu wypadku jest przejezdna.
Jak dodała rzeczniczka, kierujący ciężarówką 54-latek był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdami.
Szczegółowe okoliczności sprawy będą wyjaśniane.