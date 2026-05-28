Tragiczny wypadek w Płocku. Zginęła 12-letnia dziewczynka

Agata Sucharska

Tragiczny wypadek w Płocku. 12-letnia rowerzystka została śmiertelnie potrącona przez ciężarówkę na przejeździe rowerowym. Kierowca nie zauważył dziewczynki - ustaliła wstępnie policja. 54-latek był trzeźwy.

Wypadek na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Dworcowej w Płocku.
W skrócie

  • W Płocku na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Dworcowej doszło do śmiertelnego potrącenia 12-letniej rowerzystki przez ciężarówkę.
  • Dziewczynka prawidłowo przejeżdżała przez przejazd rowerowy i była w kasku.
  • Kierowca ciężarówki był trzeźwy i posiadał uprawnienia, sprawę wypadku badają odpowiednie służby.
Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek około 7.30 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Dworcowej w Płocku.

Dziewczynka w kasku prawidłowo przejeżdżała ścieżką rowerową przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

- Dziecka przejeżdżającego przez przejazd rowerowy nie zauważył jednak skręcający w prawo kierowca ciężarówki - opisała rozmowie z Interią oficer prasowa KMP w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

Tragiczny wypadek w Płocku. 12-latka na rowerze potrącona przez ciężarówkę

Nastolatka z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

- Niestety otrzymaliśmy informację, że 12-latka zmarła mimo wysiłków lekarzy - przekazała Interii funkcjonariuszka.

Na miejscu odbyły się czynności z udziałem prokuratora, zabezpieczenie śladów oraz sporządzenie dokumentacji. Droga w miejscu wypadku jest przejezdna.

Jak dodała rzeczniczka, kierujący ciężarówką 54-latek był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdami.

Szczegółowe okoliczności sprawy będą wyjaśniane.

