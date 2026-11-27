W skrócie Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Patrykowi R. i Piotrowi B. w sprawie tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 7 w Łomiankach.

W wyniku wypadku zginęły trzy osoby, a sprawca zdarzenia został oskarżony m.in. o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Patrykowi R. grozi kara od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności, natomiast wobec Piotra B. sąd zastosował poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Z ustaleń śledczych wynika, że 12 kwietnia ubiegłego roku Patryk R., kierując Audi, poruszał się ulicą Kolejową w Łomiankach. Oskarżony rażąco przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość, jadąc ponad 101 km/h.

Kierowca wyprzedzał inne pojazdy, zmieniał pasy ruchu bez używania kierunkowskazów. Jak stwierdzono w akcie oskarżenia, poruszał się "slalomem" i stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Przejazd ostatecznie zakończył się tragicznie. Patryk R. w trakcie wyprzedzania zepchnął z drogi, jadącą poprawnie Toyotę. Samochód uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka Audi i BMW. Dwie osoby znajdujące się w pojeździe zmarły na miejscu, a trzecia po kilku dniach pobytu w szpitalu.

Łomianki. Tragiczny wypadek, jest akt oskarżenia

Według prokuratury Patryk R. prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Bezpośrednio po spowodowaniu wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Następnie, jeszcze przed poddaniem go badaniom, kolejny raz pił alkohol i zażywał środki odurzające.

Poza zarzutem spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu i ucieczki z miejsca zdarzenia w zbiegu z narażeniem na niebezpieczeństwo i nieudzieleniem pomocy, Patryk R. odpowie przed sądem za złamanie dwóch prawomocnych sądowych zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W komunikacie prokuratury poinformowano, że początkowo obydwaj podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów. Po zmianie zarzutów Patryk R. złożył "zmodyfikowane wyjaśnienia".

Przyznał się wyłącznie do spowodowania śmiertelnego wypadku oraz posiadania marihuany na własny użytek, zaprzeczając, jakoby prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, naraził na niebezpieczeństwo osoby w innych autach oraz celowo nie udzielił pomocy, argumentując, że nie zdawał sobie sprawy ze skali zdarzenia.

Patrykowi R. grozi od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny nadal stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Wobec Piotra B. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił areszt tymczasowy, zastępując go poręczeniem majątkowym w wysokości 50 tysięcy złotych, dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportu. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.



