Tragiczny wypadek pod Garwolinem na S17. Nie żyją dwie osoby
Dwie osoby zginęły, a trzy są w ciężkim stanie w wypadku, do którego doszło nad ranem na Mazowszu. Tir uderzył w samochód osobowy, którym podróżowało pięć osób. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
Pod Gocławiem (powiat garwoliński, woj. mazowieckie) w piątek ok. g. 4.20 doszło do wypadku - informuje OSP Gocław.
Samochód ciężarowy uderzył w tył samochodu osobowego. Autem podróżowało pięć osób. Dwie zginęły na miejscu. Trzy kolejne zostały przetransportowane do szpitala.
- Jedna z rannych osób jest w stanie ciężkim - przekazała Interii podkom. Małgorzata Pychner, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wypadek na S17. Utrudnienia w ruchu
Na miejscu wypadku, oprócz strażaków ochotników z Gocławia, pracowały ekipy strażackie z okolicznych miejscowości, m.in. Otwocka i Celestynowa.
Na trasie S17 w kierunku Garwolina występują utrudnienia, droga została zablokowana.
Utrudnienia mają potrwać około dwóch godzin.
Artykuł jest aktualizowany.