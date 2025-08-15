Tragiczny wypadek pod Garwolinem na S17. Nie żyją dwie osoby

Anna Nicz

Dwie osoby zginęły, a trzy są w ciężkim stanie w wypadku, do którego doszło nad ranem na Mazowszu. Tir uderzył w samochód osobowy, którym podróżowało pięć osób. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Do wypadku doszło nad ranem
Do wypadku doszło nad ranemOSP Gocławmateriał zewnętrzny

Pod Gocławiem (powiat garwoliński, woj. mazowieckie) w piątek ok. g. 4.20 doszło do wypadku - informuje OSP Gocław.

Samochód ciężarowy uderzył w tył samochodu osobowego. Autem podróżowało pięć osób. Dwie zginęły na miejscu. Trzy kolejne zostały przetransportowane do szpitala.

- Jedna z rannych osób jest w stanie ciężkim - przekazała Interii podkom. Małgorzata Pychner, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek na S17. Utrudnienia w ruchu

Na miejscu wypadku, oprócz strażaków ochotników z Gocławia, pracowały ekipy strażackie z okolicznych miejscowości, m.in. Otwocka i Celestynowa.

Dawid Szczyrbowski
    Na trasie S17 w kierunku Garwolina występują utrudnienia, droga została zablokowana.

    Utrudnienia mają potrwać około dwóch godzin.

    Artykuł jest aktualizowany.

