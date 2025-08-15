Tragiczny wypadek pod Garwolinem na S17. Nie żyją dwie osoby

Dwie osoby zginęły, a trzy są w ciężkim stanie w wypadku, do którego doszło nad ranem na Mazowszu. Tir uderzył w samochód osobowy, którym podróżowało pięć osób. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.