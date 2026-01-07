Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje kierowca koparki
Na przejeździe kolejowym w Krępicy (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia koparki z szynobusem. - Nie żyje kierowca pojazdu kołowego, dwóch pasażerów pociągu jest w stanie ciężkim - przekazał Interii rzecznik PSP w Płońsku. Ruch na torach został wstrzymany.
Do tragicznego wypadku doszło w środę przed godziną 9:00 na terenie gminy Płońsk (woj. mazowieckie).
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krępica koparka zderzyła się z szynobusem. Jak dowiedziała się Interia, w wypadku zginął kierowca koparki.
Krępica. Koparka zderzyła się szynobusem
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że szynobus, jechał w kierunku Sierpca. Przyczyny zdarzenia są obecnie wyjaśniane - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.
- Dwóch pasażerów pociągu z obrażeniami zostało zabranych do szpitala - poinformował w rozmowie z Interią oficer prasowy KP PSP w Płońsku.
Pozostałym udzielana jest pomoc medyczna na miejscu zdarzenia - zaznaczyła nadkom. Drężek-Zmysłowska.
Szynobus zderzył się z koparką. Trasa jest zablokowana
Według rzeczniczki płońskiej policji, szynobusem podróżowało łącznie 12 osób, 10 pasażerów oraz dwie osoby z obsługi.
Trasa kolejowa, na której doszło do wypadku jest nieprzejezdna