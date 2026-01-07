Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje kierowca koparki

Na przejeździe kolejowym w Krępicy (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia koparki z szynobusem. - Nie żyje kierowca pojazdu kołowego, dwóch pasażerów pociągu jest w stanie ciężkim - przekazał Interii rzecznik PSP w Płońsku. Ruch na torach został wstrzymany.

Zniszczony przód zielono-żółtego pociągu stojącego na zaśnieżonym torze, po drugiej stronie zdeformowany i częściowo przewrócony sprzęt budowlany na śniegu, las w tle, zimowa, pochmurna pogoda.
W skrócie

  • Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Krępicy koparka zderzyła się z szynobusem.
  • W wyniku wypadku zginął kierowca koparki, a dwóch pasażerów pociągu jest ciężko rannych.
  • Trasa kolejowa została zablokowana, a ruch pociągów wstrzymany.
Do tragicznego wypadku doszło w środę przed godziną 9:00 na terenie gminy Płońsk (woj. mazowieckie).

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krępica koparka zderzyła się z szynobusem. Jak dowiedziała się Interia, w wypadku zginął kierowca koparki.

Krępica. Koparka zderzyła się szynobusem

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że szynobus, jechał w kierunku Sierpca. Przyczyny zdarzenia są obecnie wyjaśniane - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

    - Dwóch pasażerów pociągu z obrażeniami zostało zabranych do szpitala - poinformował w rozmowie z Interią oficer prasowy KP PSP w Płońsku.

    Pozostałym udzielana jest pomoc medyczna na miejscu zdarzenia - zaznaczyła nadkom. Drężek-Zmysłowska.

    Szynobus zderzył się z koparką. Trasa jest zablokowana

    Według rzeczniczki płońskiej policji, szynobusem podróżowało łącznie 12 osób, 10 pasażerów oraz dwie osoby z obsługi.

    Trasa kolejowa, na której doszło do wypadku jest nieprzejezdna

