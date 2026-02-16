Tragiczny wypadek na S8. Ofiary śmiertelne po zderzeniu busów z ciężarówką
Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 5 przed obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej. Dwie osoby nie żyją, a jedna jest ranna po zderzeniu trzech samochodów - dwóch busów i ciężarówki z naczepą. Chwilę przed godz. 10 droga w kierunku Białegostoku została odblokowana.
W skrócie
- Na trasie S8 przed obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej doszło do zderzenia dwóch busów i ciężarówki z naczepą.
- W wyniku wypadku dwie osoby zginęły na miejscu, a jedna została ranna.
- Droga w kierunku Białegostoku jest już odblokowana.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło chwilę przed godz. 5 - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, kierujący busem marki Renault uderzył w tył ciężarówki Volvo z naczepą, którą kierował 57-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego.
Ostrów Mazowiecka. Tragiczny wypadek, dwie osoby nie żyją
Następnie w tył Renault uderzył bus Mercedes Sprinter, kierowany przez 26-latka z powiatu grudziądzkiego.
- Renault podróżowało łącznie 9 osób, dwie osoby zginęły na miejscu, kierowca i pasażer siedzący z przodu. Do szpitala został przewieziony kierowca Mercedesa - przekazała w rozmowie z Polsat News asp. Marzena Laczkowska z KPP w Ostrowi Mazowieckiej.
Pozostali kierowcy byli trzeźwi.
Droga w kierunku Białegostoku na trasie S8 była zablokowana ze względu na pracę służb. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.
Chwilę przed godz. 10 Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała, że droga została odblokowana.