W skrócie Na trasie S8 przed obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej doszło do zderzenia dwóch busów i ciężarówki z naczepą.

W wyniku wypadku dwie osoby zginęły na miejscu, a jedna została ranna.

Droga w kierunku Białegostoku jest już odblokowana.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło chwilę przed godz. 5 - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, kierujący busem marki Renault uderzył w tył ciężarówki Volvo z naczepą, którą kierował 57-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego.

Ostrów Mazowiecka. Tragiczny wypadek, dwie osoby nie żyją

Następnie w tył Renault uderzył bus Mercedes Sprinter, kierowany przez 26-latka z powiatu grudziądzkiego.

- Renault podróżowało łącznie 9 osób, dwie osoby zginęły na miejscu, kierowca i pasażer siedzący z przodu. Do szpitala został przewieziony kierowca Mercedesa - przekazała w rozmowie z Polsat News asp. Marzena Laczkowska z KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Pozostali kierowcy byli trzeźwi.

Droga w kierunku Białegostoku na trasie S8 była zablokowana ze względu na pracę służb. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.

Chwilę przed godz. 10 Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała, że droga została odblokowana.

