Tragiczny wypadek na S8. Nie żyje jedna osoba, kierowca zaczął uciekać

Maria Literacka

Maria Literacka

W tragicznym wypadku na trasie S8 w Prosienicy zginęła jedna osoba - przekazała w rozmowie z Interią rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Asp. Marzena Laczkowska potwierdziła, że kierujący jednym z samochodów po zdarzeniu próbował uciec. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

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Uszkodzony czerwony samochód. Fragment radiowozu policyjnego.
Tragiczny wypadek na S8. Nie żyje jedna osobaFacebook/Policja Ostrów Mazowiecka, Damian Klamka/East NewsEast News

W skrócie

  • Jedna osoba zginęła w wyniku wypadku na drodze S8 w Prosienicy, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe.
  • Po wypadku kierowca Mercedesa próbował uciekać z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję.
  • Droga S8 w kierunku Białegostoku jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 7 na trasie S8 w Prosienicy na Mazowszu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe - Mercedes i Seat.

Jak przekazała Interii asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, po zdarzeniu kierowca Mercedesa - 39-latek z województwa podlaskiego - odjechał z miejsca wypadku, a następnie próbował uciekać pieszo. Mężczyzna został zatrzymany przez ostrowski patrol ruchu drogowego.

Wypadek na S8. Jedna osoba nie żyje, kierowca próbował uciekać

Seatem podróżowali dwaj mężczyźni - jednego z nich mimo reanimacji nie udało się uratować. Drugi - 31-letni mieszkaniec województwa podlaskiego - został przewieziony do szpitala na badania. Asp. Laczkowska poinformowała, że na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora.

Kierowcy poruszający się tą trasą muszą być przygotowani na utrudnienia w ruchu. W kierunku Białegostoku droga jest zablokowana, a auta kierowane są na objazd węzłem S61 Łomża-Suwałki-Ostrołęka. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.

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