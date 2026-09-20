W skrócie Jedna osoba zginęła w wyniku wypadku na drodze S8 w Prosienicy, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe.

Po wypadku kierowca Mercedesa próbował uciekać z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję.

Droga S8 w kierunku Białegostoku jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.

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Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 7 na trasie S8 w Prosienicy na Mazowszu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe - Mercedes i Seat.

Jak przekazała Interii asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, po zdarzeniu kierowca Mercedesa - 39-latek z województwa podlaskiego - odjechał z miejsca wypadku, a następnie próbował uciekać pieszo. Mężczyzna został zatrzymany przez ostrowski patrol ruchu drogowego.

Wypadek na S8. Jedna osoba nie żyje, kierowca próbował uciekać

Seatem podróżowali dwaj mężczyźni - jednego z nich mimo reanimacji nie udało się uratować. Drugi - 31-letni mieszkaniec województwa podlaskiego - został przewieziony do szpitala na badania. Asp. Laczkowska poinformowała, że na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora.

Kierowcy poruszający się tą trasą muszą być przygotowani na utrudnienia w ruchu. W kierunku Białegostoku droga jest zablokowana, a auta kierowane są na objazd węzłem S61 Łomża-Suwałki-Ostrołęka. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.



