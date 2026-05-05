Policja przekazała, że do wypadku doszło około godz. 6:10 w poniedziałek na ul. Słowackiego w Przasnyszu.

Wypadek w Przasnyszu. Dwie osoby nie żyją

"Kierujący Audi A3 z niewyjaśnionych przyczyn najprawdopodobniej stracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo" - poinformowali mundurowi z Mazowsza.

W aucie podróżowało dwóch mężczyzn. Obaj zginęli na miejscu.

Na miejscu trwają czynności służb, które ustalają tożsamość ofiar oraz szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Wypadek w Przasnyszu. Policja kieruje na objazdy

Policja informuje, że ruch na drodze krajowej nr 57 jest utrudniony. Funkcjonariusze kierują na objazdy drogami lokalnymi.

"Prosimy kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz zachowanie ostrożności" - apelują mundurowi.

