Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją pacjenci jadący na dializy
Trzy osoby zginęły w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym na Mazowszu. Kierowca busa, którym przewożeni byli chorzy, uderzył w tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą, a następnie wjechał w drzewo. Ofiarami wypadku są pacjenci, którzy w chwili zdarzenia byli w drodze na dializy.
Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 6 rano w miejscowości Chyliny między Makowem Mazowieckim a Szelkowem. Bus zderzył się tam z samochodem ciężarowym.
Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją trzy osoby
- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 38-latek kierujący busem, jadąc od Szelkowa w kierunku Makowa Mazowieckiego, na prostym odcinku drogi uderzył w tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą - poinformowała kom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.
Po zderzeniu bus zjechał do rowu i uderzył w drzewo.
Chyliny. Troje pacjentów zginęło w wypadku. Jechali na dializy
W wypadku zginęły trzy osoby podróżujące busem. Policja poinformowała, że byli to mieszkańcy powiatu makowskiego: dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna, którzy jechali busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na dializy.
Kierowcy busa i pojazdu ciężarowego byli trzeźwi. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
Droga w miejscu wypadku będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin, dla kierowców wyznaczono objazdy.