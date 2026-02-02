Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 6 rano w miejscowości Chyliny między Makowem Mazowieckim a Szelkowem. Bus zderzył się tam z samochodem ciężarowym.

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją trzy osoby

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 38-latek kierujący busem, jadąc od Szelkowa w kierunku Makowa Mazowieckiego, na prostym odcinku drogi uderzył w tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą - poinformowała kom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

Po zderzeniu bus zjechał do rowu i uderzył w drzewo.

Chyliny. Troje pacjentów zginęło w wypadku. Jechali na dializy

W wypadku zginęły trzy osoby podróżujące busem. Policja poinformowała, że byli to mieszkańcy powiatu makowskiego: dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna, którzy jechali busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na dializy.

Kierowcy busa i pojazdu ciężarowego byli trzeźwi. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Droga w miejscu wypadku będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin, dla kierowców wyznaczono objazdy.

