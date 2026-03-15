W skrócie Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ogorzelicach kierowca BMW wjechał pod szynobus, w wyniku czego zginęła pasażerka auta.

54-letni kierowca BMW trafił do szpitala z obrażeniami, a obecni w szynobusie pasażerowie nie doznali poważnych urazów.

Po wypadku wstrzymano ruch w rejonie przejazdu, wprowadzono komunikację zastępczą i możliwe są opóźnienia pociągów na trasie Sierpc – Płock.

54-letni kierowca BMW z obrażeniami trafił do szpitala. Jak opisuje serwis Wirtualnynowydwór, do tragedii doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w mazowieckich Ogorzelicach.

Według wstępnych ustaleń policji kierowca samochodu wjechał na przejazd wprost pod nadjeżdżający szynobus Kolei Mazowieckich. Badanie trzeźwości wykazało, że zarówno kierowca BMW, jaki i 57-letni maszynista byli trzeźwi.

W szynowym pojeździe znajdowało się łącznie dziewięć osób, w tym sześciu pasażerów. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Wypadek w Ogorzelicach. Utrudnienia dla kierowców i podróżnych

Ruch w rejonie przejazdu kolejowego został wstrzymany - służby informują, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Dotyczą nie tylko kierowców poruszających się po drogach, ale też pasażerów kolei.

Jak wynika z komunikatu PKP PLK, utrudnienia po wypadku mogą spowodować opóźnienia pociągów relacji Sierpc - Płock.

"Na odcinku od stacji Sierpc do stacji Płock pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie" - informuje PKP PLK.

O utrudnieniach informuje też PKP Intercity. Pociąg TLK nr 45102/3 "Flisak" relacji Katowice - Gdynia Główna został odwołany na odcinku Płock Trzepowo - Malbork. Pasażerowie składu mogą liczyć na transport autobusową komunikacją zastępczą.

