Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Jest ruch prokuratury

Anna Nicz

Anna Nicz

Aktualizacja

Obaj kierowcy biorący udział w zderzeniu na ul. Grochowskiej w Warszawie usłyszą zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. - Właśnie trwają czynności - przekazała Interii prok. Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. W wypadku zginęło sześcioletnie dziecko.

Pluszowy niedźwiedź, znicze i zdjęcie ustawione na zaśnieżonym chodniku, tworząc improwizowane miejsce pamięci. Obok stoi kobieta w zimowym ubraniu z wózkiem dziecięcym, a w tle widać ludzi oraz żółty autobus.
Prokuratura zdecydowała w sprawie kierowcówWiktor KazaneckiINTERIA.PL

- Kierowcy obu pojazdów zachowali się nieostrożnie - powiedziała prok. Staros.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w dzielnicy Praga-Południe, u zbiegu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej. - Na skutek tej kolizji auta uderzyły w stojących przy przejściu pieszych - przekazał Interii rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć.

Poszkodowanych zostało pięć osób, w tym sześcioletnie dziecko, które zmarło po reanimacji w szpitalu.

Warszawa. Śmiertelny wypadek na Grochowskiej

Komenda Stołeczna Policji relacjonowała w mediach społecznościowych wstępne ustalenia. "Kierująca Fordem 28-latka, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa Toyocie nadjeżdżającej ulicą Grochowską. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego Toyota została wytrącona ze swojego pasa ruchu i uderzyła w grupę osób oczekujących przed przejściem dla pieszych" - czytamy.

Zobacz również:

Warszawa. Wypadek na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Mazowieckie

Auto wjechało w pieszych w Warszawie. Nie żyje dziecko

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Kierująca Fordem kobieta i prowadzący Toyotę mężczyzna zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi.

    Warszawa. Świadek wypadku reanimował dziecko

    Na miejscu zdarzenia reporterka Polsat News rozmawiała ze świadkiem zdarzenia, który udzielił dziecku pierwszej pomocy.

    - Widziałem to co się stało (...). Jeden samochód uderzył w drugi i ten co wymusił pierwszeństwo odbił i uderzył w kobietę z dzieckiem stojących na przejściu. Dziecko było bardzo w ciężkim stanie, ludzie nie potrafili nic zrobić, nie wiedzieli co zrobić, patrzyli zamiast przewrócić dziecko na bok - opisywał mężczyzna.

    - Ustawiłem dziecko w pozycji bezpiecznej, mówiłem do niego, nawiązałem kontakt, pytałem jak się nazywa i jeszcze na początku ten chłopiec do mnie mrugał, a potem podjąłem się reanimacji, chwilę później pojawiły się służby i odsunęli mnie, żeby już udzielić profesjonalnej pomocy - relacjonował świadek.

    Dodał, że z innym mężczyzną pomagali kierowcy z samochodu, który dachował. - Ludzie nie wiedzieli co zrobić, zamiast dzwonić po pomoc, to klęczeli, nagrywali to, co się dzieje - opisywał.

    Zobacz również:

    Podkarpackie. 82-latek potrącił 6-letnie dziecko, kierowca nie żyje
    Podkarpackie

    Tragedia na Podkarpaciu. Potrącił chłopca, kierowca nie żyje

    Maria Kosiarz
    Maria Kosiarz
    Kiedy nowe wybory w Polsce 2050? Szyszko: Do końca stycznia druga turaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze