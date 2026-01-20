- Kierowcy obu pojazdów zachowali się nieostrożnie - powiedziała prok. Staros.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w dzielnicy Praga-Południe, u zbiegu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej. - Na skutek tej kolizji auta uderzyły w stojących przy przejściu pieszych - przekazał Interii rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć.

Poszkodowanych zostało pięć osób, w tym sześcioletnie dziecko, które zmarło po reanimacji w szpitalu.

Warszawa. Śmiertelny wypadek na Grochowskiej

Komenda Stołeczna Policji relacjonowała w mediach społecznościowych wstępne ustalenia. "Kierująca Fordem 28-latka, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa Toyocie nadjeżdżającej ulicą Grochowską. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego Toyota została wytrącona ze swojego pasa ruchu i uderzyła w grupę osób oczekujących przed przejściem dla pieszych" - czytamy.

Kierująca Fordem kobieta i prowadzący Toyotę mężczyzna zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi.

Warszawa. Świadek wypadku reanimował dziecko

Na miejscu zdarzenia reporterka Polsat News rozmawiała ze świadkiem zdarzenia, który udzielił dziecku pierwszej pomocy.

- Widziałem to co się stało (...). Jeden samochód uderzył w drugi i ten co wymusił pierwszeństwo odbił i uderzył w kobietę z dzieckiem stojących na przejściu. Dziecko było bardzo w ciężkim stanie, ludzie nie potrafili nic zrobić, nie wiedzieli co zrobić, patrzyli zamiast przewrócić dziecko na bok - opisywał mężczyzna.

- Ustawiłem dziecko w pozycji bezpiecznej, mówiłem do niego, nawiązałem kontakt, pytałem jak się nazywa i jeszcze na początku ten chłopiec do mnie mrugał, a potem podjąłem się reanimacji, chwilę później pojawiły się służby i odsunęli mnie, żeby już udzielić profesjonalnej pomocy - relacjonował świadek.

Dodał, że z innym mężczyzną pomagali kierowcy z samochodu, który dachował. - Ludzie nie wiedzieli co zrobić, zamiast dzwonić po pomoc, to klęczeli, nagrywali to, co się dzieje - opisywał.

Kiedy nowe wybory w Polsce 2050? Szyszko: Do końca stycznia druga tura Polsat News Polsat News