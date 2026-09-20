Tragiczny pożar na Grochowie. W mieszkaniu znaleziono zwłoki

Jan Nalepa

Jan Nalepa

W jednym z mieszkań na warszawskim Grochowie doszło w sobotę w nocy do pożaru. W czasie akcji poszukiwawczej, strażacy znaleźli zwęglone ciało. Według informacji ustalonych przez Interię, ofiarą była kobieta. Służby zajmują się ustaleniem jej tożsamości.

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Trzech strażaków PSP w czerwonych hełmach przy wozie strażackim podczas akcji ratunkowej na Grochowie.
Warszawa. Tragiczny pożar na Grochowie, zdj. ilustracyjneNewsLubuskiEast News

- Do zdarzenia doszło około godz. 23:00. W jednym z mieszkań przy ul. J. Dwernickiego 25 na warszawskim Grochowie (Praga Południe) wybuchł pożar - powiedział Interii mł. kpt. Marek Możdżonek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Informację o pożarze na Grochowie jako pierwszy podał jako pierwszy Miejski Reporter. Według relacji, ogień pojawił się w lokalu na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku. Z jego okien wydobywały się płomienie oraz kłęby czarnego dymu.

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Gdy strażacy przeszukiwali płonące mieszkanie, w kuchni natrafili na zwęglone ciało. W działaniach gaśniczych brało udział pięć zastępów straży pożarnej.

Według informacji uzyskanych przez Interię, ofiarą była kobieta. Wcześniej, z relacji mieszkańców, cytowanej przez Miejskiego Reportera, wynikało, że lokal zajmował mężczyzna. Ustaleniem tożsamości tragicznie zmarłej osoby zajmą się służby.

W wyniku akcji strażaków zalane zostały mieszkania na niższych piętrach budynku. Po ugaszeniu pożaru na miejsce dotarła policja i prokuratura, w celu oględzin i ustalenia przyczyn tragedii.

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