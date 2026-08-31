Tragiczny finał wakacji. 14-latek nie przeżył zderzenia z pociągiem

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Nie dostrzegł, że do niestrzeżonego przejazdu zbliża się pociąg. 14-latek kierujący skuterem wjechał więc wprost pod szynobus Kolei Mazowieckich. Życia chłopca nie udało się uratować, a jego pasażerka - 13-latka - na pokładzie śmigłowca LPR trafiła do szpitala. Do tragedii doszło w mazowieckiej miejscowości Jastrzębska Łąka.

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Służby zostało powiadomione o zdarzeniu w niedzielę około godziny 17:40. W tragicznym wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym brał udział skuter oraz pociąg Kolei Mazowieckich relacji Ostrołęka-Tłuszcz.

Wstępne informacje wskazują, że jednoślad prowadził 14-letni chłopiec, natomiast pasażerką była o rok młodsza dziewczynka. Mimo podjętych przez ratowników działań chłopiec zmarł na miejscu. 13-latka natomiast została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Jastrzębska Łąka. Tragedia na przejeździe, nie żyje 14-latek

Na miejscu zdarzenia pracowały trzy zastępy straży pożarnej: jednostka PSP z Wołomina, oraz OSP Tłuszcz i Chrzęsne. Ponadto na miejsce tragedii przybyły dwa zastępy ratownictwa medycznego.

Na miejscu zdarzenia pracowali także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, policji oraz prokuratorzy, którzy zabezpieczyli ślady i będą ustalać dokładny przebieg oraz okoliczności tragedii.

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Sprawdzane będzie czy nastolatek posiadał uprawnienia wymagane do kierowania jednośladem, a także dlaczego nastolatkowie znaleźli się na przejeździe w chwili nadjeżdżania pociągu.

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