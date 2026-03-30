Zgłoszenie o dwóch ciałach znajdujących się w jednym z bloków w Wołominie policja otrzymała w poniedziałek. Według wstępnych ustaleń doszło do rodzinnej tragedii.

Policja otrzymała dzisiaj informację, że w jednym z bloków na terenie Wołomina mogło dojść do tragicznego zdarzenia i powiązanej z nim śmierci dwóch osób - przekazała polsatnews.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wołominie podkom. Monika Kaczyńska.

W mieszkaniu, do którego weszli funkcjonariusze, znajdował się także ranny 19-latek, który został przetransportowany do szpitala.

Stan nastolatka nie jest znany, policja na razie nie informuje o szczegółach sprawy. Jako pierwsze o tragedii poinformowało Radio Zet.

