W skrócie W tramwaju na warszawskiej Ochocie znaleziono nieprzytomnego mężczyznę.

Ratownicy podjęli nieudaną próbę reanimacji pasażera, którym był 48-letni obywatel Ukrainy.

Policja wykluczyła udział osób trzecich oraz ustaliła, że zmarły mógł być w kryzysie bezdomności.

Do zdarzenia doszło krótko po godzinie 15 w tramwaju przejeżdżającym ulicą Grójecką na warszawskiej Ochocie. Jeden z mężczyzn podróżujących składem miał stracić przytomność.

- Pasażerowie poinformowali motorniczego, a ten zatrzymał się na najbliższym przystanku - poinformował Interię mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Tragedia w tramwaju w Warszawie. Nie żyje 48-letni Ukrainiec

Na miejsce przybyła policja i pogotowie ratunkowe. Ratownicy podjęli próbę reanimacji mężczyzny, nie przyniosła ona jednak oczekiwanego rezultatu. Stwierdzono zgon pasażera.

Policja podała Interii, że zmarły miał 48 lat, najprawdopodobniej obywatel Ukrainy. Istnieje też wysokie prawdopodobieństwo, że był osobą w kryzysie bezdomności.

Mł. asp. Gontarek przekazał nam, iż policja wykluczyła, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

Na miejscu pojawili się pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej. Ruch tramwajów na odcinku był czasowo zablokowany. Obecnie nie ma już żadnych utrudnień.

