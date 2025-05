Tragedia w Mławie. Nowe informacje w sprawie zabójstwa nastolatki

17-latek powinien trafić do Polski w ciągu kilku tygodni. Motywy zabójstwa nie są znane , gdyż podejrzany nie został jeszcze przesłuchany. Ze względu na ukończony 17. rok życia może on odpowiadać przed sądem jak dorosły.

Nie jest jasne, czy do zabójstwo doszło w miejscu, w którym znaleziono zwłoki. Rzecznik prokuratury zwrócił uwagę, że ciało zostało starannie ukryte, a ich odnalezienie było możliwe dzięki specjalnie wyszkolonym psom. - Był to teren przemysłowy, zadrzewiony, gęsto zarośnięty. Było to niedaleko zakładu drzewnego należącego do rodziny sprawcy - dodał.