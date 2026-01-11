W sobotni wieczór pięcioosobowa grupa znajomych uczestniczyła w kuligu w miejscowości Grzebowilk w powiecie mińskim.

W nocnej przejażdżce brały udział dwie kobiety i trzech mężczyzn, którzy znajdowali się na workach słomy przyczepionych do samochodu osobowego.

Grzebowilk. Tragedia na kuligu, nie żyje 25-latek

- W trakcie wykonywania skrętu przez kierującego Nissanem, jeden z mężczyzn puścił się worka i uderzył w drzewo - przekazał podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Mimo błyskawicznej reakcji służb oraz reanimacji podjętej zarówno przez uczestników kuligu, jak i ratowników medycznych, życia 25-latka nie udało się uratować.

Jak informują śledczy, kierujący pojazdem został zatrzymany. Mężczyzna został również przebadany na obecność alkoholu. Badanie wykazało, że w chwili wypadku był trzeźwy.

- Decyzją prokuratora ciało 25-latka zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok - dodał podkom. Markiewicz.

Na miejscu zdarzenia działają śledczy pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku.

Umowa UE z krajami Mercosur. Pawlak w ''Prezydentach i premierach'': Są ryzyka, ale też szanse na dofinansowanie rolnictwa Polsat News Polsat News