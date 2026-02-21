Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyją dwie osoby

Dwie osoby podróżujące samochodem osobowym zginęły w wyniku zderzenia z szynobusem na przejeździe kolejowym w Susku Nowym (pow. ostrołęcki). Prace na miejscu zdarzenia prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.

Strażacy w specjalnych uniformach stoją obok rozbitego samochodu na śniegu, obok leżą jego fragmenty, po prawej stronie widoczny przód pociągu osobowego zatrzymanego na torach z widocznymi śladami uszkodzeń.
Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowymKomenda Miejska PSP w Ostrołęcemateriał zewnętrzny

Do zdarzenia doszło około godz. 18.30 na oznakowanym przejeździe kolejowym w miejscowości Susk Nowy (gm. Rzekuń). Szynobus zderzył się z osobowym Hyundaiem. - W wyniku wypadku dwie osoby z auta osobowego poniosły śmierć na miejscu - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Szynobusem relacji Białystok-Warszawa podróżowało 17 osób i dwóch maszynistów. Nikt z podróżujących pociągiem nie odniósł obrażeń.

    - Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Drugą osobę na zewnątrz wraku ewakuowali strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Przeprowadzona została reanimacja krążeniowo-oddechowa, natomiast lekarz po jakimś czasie odstąpił od reanimacji i stwierdził zgon - przekazał Interii st. kpt. Adrian Stupski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

    Na miejscu zdarzenia trwają czynności policji odbywające się pod nadzorem prokuratora. Ich celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku.

    Osoby, które podróżowały szynobusem, będą kontynuowały podróż podstawionym przez kolej pociągiem zastępczym.

