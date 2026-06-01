Tragedia na Mazowszu. Auto spadło z wiaduktu, dwie osoby nie żyją

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Dwie osoby - 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer - zginęli w poniedziałek w wyniku wypadku w Płocku - przekazała Interii rzeczniczka KMP podkom. Monika Jakubowska. Jak doprecyzowała, kierujący autem zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Mimo podjętej reanimacji, życia mężczyzn nie dało się uratować.

Żółty śmigłowiec ratunkowy ląduje obok drogi, przy uszkodzonej barierce, w pobliżu radiowozu i lawety.
Płock. Auto spadło z wiaduktu. Dwie osoby nie żyją

W skrócie

  • W poniedziałek w Płocku auto marki Renault spadło z wiaduktu przy ul. Rataja, co doprowadziło do śmierci dwóch mężczyzn w wieku 28 i 35 lat.
  • Samochód po uderzeniu w barierki i spadku przewrócił się na dach, a mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia obu osób.
  • Policja i prokuratura na miejscu zabezpieczają ślady i prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności wypadku.
Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godz. 9. Do wypadku doszło na ul. Rataja, na peryferiach miasta.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący autem marki Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki po czym spadł z wiaduktu - przekazała policjantka.

Płock. Samochód przebił barierki i runął z wiaduktu

Według ustaleń służb samochód po przełamaniu barierek ochronnych spadł z wiaduktu i przewrócił się na dach. Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe, a w pobliżu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy podjęli próbę uratowania obu mężczyzn. Zarówno kierowca, jak i pasażer byli reanimowani. Mimo wysiłków służb ich życia nie udało się uratować.

- Niestety pomimo reanimacji na miejscu zginęły dwie osoby: 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer - poinformowała rzeczniczka płockiej policji.

Tragiczny wypadek w Płocku. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności

Na miejscu wypadku służby ustalają przyczyny zdarzenia.

- Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - przekazała podkom. Monika Jakubowska.

Jak podano, mimo prowadzonych działań trasa w miejscu zdarzenia pozostaje przejezdna. Czynności policji i prokuratury prowadzone są pod wiaduktem, gdzie spadł rozbity samochód.

Śledczy będą ustalać, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem i w konsekwencji do śmiertelnego wypadku.

