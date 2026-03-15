W skrócie W Warszawie pod Pałacem Prezydenckim odbyła się manifestacja pod hasłem "Chcemy być SAFE", która zgromadziła setki Polaków.

Protestujący wyrażali niezadowolenie po wecie prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącym programu SAFE i apelowali o współpracę ponad podziałami.

Premier Donald Tusk poinformował o planie B rządu, jakim jest realizacja Programu Polska Zbrojna na podstawie uchwały Rady Ministrów.

Manifestacja, zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji, rozpoczęła się około godziny 14:00 i planowo potrwa do około 22:00. Protestujący krytykują prezydenta Karola Nawrockiego w związku z jego decyzją o zawetowaniu ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE.

Warszawa. Manifestacja przed Pałacem Prezydenckim, chodzi o SAFE

- SAFE jest nasz, SAFE ma być, koniec, kropka i nie ma dyskusji - powiedziała reporterowi Polsat News jedna z uczestniczek wydarzenia. - Chcemy się czuć bezpiecznie, a to nam odebrano - dodał inny protestujący.

- Nie wiem, czy jest tu jeszcze przeciwko czemu protestować, bo to jest totalnie patowa sytuacja. Prezydent z premierem nie potrafią się dogadać - zauważa z kolei inna uczestniczka.

Kamera Polsat News w trakcie manifestacji zarejestrowała różne hasła, m.in. "Dość partyjnych gierek" czy "Nawrocki zdrajca Polski". Manifestanci oprócz transparentów mają m.in. flagi Polski i Unii Europejskiej.

Program SAFE i weto Karola Nawrockiego. "Chcemy być SAFE"

Manifestacja przebiega spokojnie. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwają także funkcjonariusze policji, którzy już w sobotę ostrzegali mieszkańców Warszawy przed możliwymi utrudnieniami.

Program SAFE i prezydencka kontrpropozycja, program "SAFE 0 proc." od tygodni rozgrzewają opinię publiczną. W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji dotyczącej zawetowania ustawy wdrażającej unijne rozwiązanie.

W odpowiedzi premier Donald Tusk poinformował, że rząd przygotował "plan B" na wypadek takiego scenariusza. W jego ramach zapowiedział realizację programu Polska Zbrojna na podstawie uchwały Rady Ministrów.

