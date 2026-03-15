Tłumy przed Pałacem Prezydenckim. "Chcemy być SAFE"

Dorota Hilger

"Chcemy być SAFE" - manifestacja pod takim hasłem, zorganizowana w Warszawie pod Pałacem Prezydenckim, zgromadziła setki osób. Protestujący chcą wyrazić swoje niezadowolenie po wecie prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącym unijnego programu zbrojeniowego. Nawołują także rządzących do współpracy ponad politycznymi podziałami.

Protest pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie ws. weta Karola Nawrockiego dotyczącego programu SAFE.
Program SAFE. Manifestacja w Warszawie po wecie Karola Nawrockiego

W skrócie

  • W Warszawie pod Pałacem Prezydenckim odbyła się manifestacja pod hasłem "Chcemy być SAFE", która zgromadziła setki Polaków.
  • Protestujący wyrażali niezadowolenie po wecie prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącym programu SAFE i apelowali o współpracę ponad podziałami.
  • Premier Donald Tusk poinformował o planie B rządu, jakim jest realizacja Programu Polska Zbrojna na podstawie uchwały Rady Ministrów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Manifestacja, zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji, rozpoczęła się około godziny 14:00 i planowo potrwa do około 22:00. Protestujący krytykują prezydenta Karola Nawrockiego w związku z jego decyzją o zawetowaniu ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE. 

Warszawa. Manifestacja przed Pałacem Prezydenckim, chodzi o SAFE

- SAFE jest nasz, SAFE ma być, koniec, kropka i nie ma dyskusji - powiedziała reporterowi Polsat News jedna z uczestniczek wydarzenia. - Chcemy się czuć bezpiecznie, a to nam odebrano - dodał inny protestujący.

- Nie wiem, czy jest tu jeszcze przeciwko czemu protestować, bo to jest totalnie patowa sytuacja. Prezydent z premierem nie potrafią się dogadać - zauważa z kolei inna uczestniczka.

Polska

    Kamera Polsat News w trakcie manifestacji zarejestrowała różne hasła, m.in. "Dość partyjnych gierek" czy "Nawrocki zdrajca Polski". Manifestanci oprócz transparentów mają m.in. flagi Polski i Unii Europejskiej.

    Manifestacja przebiega spokojnie. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwają także funkcjonariusze policji, którzy już w sobotę ostrzegali mieszkańców Warszawy przed możliwymi utrudnieniami.

    Program SAFE i prezydencka kontrpropozycja, program "SAFE 0 proc." od tygodni rozgrzewają opinię publiczną. W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji dotyczącej zawetowania ustawy wdrażającej unijne rozwiązanie.

    W odpowiedzi premier Donald Tusk poinformował, że rząd przygotował "plan B" na wypadek takiego scenariusza. W jego ramach zapowiedział realizację programu Polska Zbrojna na podstawie uchwały Rady Ministrów.

    Polska

    Najnowsze