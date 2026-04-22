Tir wbił się w barierki energochłonne. Wielkie utrudnienia na Mazowszu

Alicja Krause

Alicja Krause

Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w barierki energochłonne i został zakleszczony w kabinie - potwierdził Interii mł. kpt. Damian Dolniak z Państwowej Straży Pożarnej. Ostatecznie mężczyznę udało się uwolnić z auta. Kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu. Trasa S8, gdzie doszło do wypadku, pozostaje zablokowana.

Ciężarówka po wypadku na węźle Konotopa, uszkodzona kabina, białe worki rozsypane na jezdni, barierka przy drodze.
Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca ciężarówki był nietrzeźwy

W skrócie

  • Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w barierki energochłonne na trasie S8 w kierunku lotniska i został zakleszczony w kabinie.
  • Na skutek wypadku droga jest obecnie zablokowana, a na jezdnię wysypał się przewożony ładunek oraz wylały płyny eksploatacyjne.
  • Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był nietrzeźwy; trwa oczekiwanie na dokładne wyniki badania krwi.
Jak poinformował Interię mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim, do wypadku doszło w środę na węźle Konotopa w kierunku lotniska.

Poruszający się tą trasą kierowca samochodu ciężarowego, uderzył w barierki energochłonne i dźwiękochłonne. Na szczęście pojazd nie spadł z wiaduktu.

Na miejscu panują wielkie utrudnienia w ruchu. Trasa S8 w kierunku lotniska jest obecnie zablokowana.

Alicja Krause
Alicja Krause

Poważny wypadek na węźle Konotopa. Trasa S8 zablokowana

Kierowca był zakleszczony w kabinie, dlatego - jak relacjonował strażak - konieczne było wykorzystanie specjalistycznych narzędzi. Ostatecznie udało się go wyswobodzić i został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

- Na drogę wysypał się ładunek, który ta ciężarówka przewoziła - wskazał mł. kpt. Dolniak, dodając, że na jezdnię wylały się też płyny eksploatacyjne.

St. asp. Martyna Podolska z KPP dla powiatu warszawskiego zachodniego przekazała Interii, że kierowca został poddany badaniu alkomatem, które wykazało, że był nietrzeźwy.

Póki co policja nie może przekazać, ile promili alkoholu znajdowało się w organizmie mężczyzny. Służby oczekują na analizę wyników badania krwi, któremu kierowca został poddany.

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
