W skrócie Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w barierki energochłonne na trasie S8 w kierunku lotniska i został zakleszczony w kabinie.

Na skutek wypadku droga jest obecnie zablokowana, a na jezdnię wysypał się przewożony ładunek oraz wylały płyny eksploatacyjne.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był nietrzeźwy; trwa oczekiwanie na dokładne wyniki badania krwi.

Jak poinformował Interię mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim, do wypadku doszło w środę na węźle Konotopa w kierunku lotniska.

Poruszający się tą trasą kierowca samochodu ciężarowego, uderzył w barierki energochłonne i dźwiękochłonne. Na szczęście pojazd nie spadł z wiaduktu.

Na miejscu panują wielkie utrudnienia w ruchu. Trasa S8 w kierunku lotniska jest obecnie zablokowana.

Poważny wypadek na węźle Konotopa. Trasa S8 zablokowana

Kierowca był zakleszczony w kabinie, dlatego - jak relacjonował strażak - konieczne było wykorzystanie specjalistycznych narzędzi. Ostatecznie udało się go wyswobodzić i został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

- Na drogę wysypał się ładunek, który ta ciężarówka przewoziła - wskazał mł. kpt. Dolniak, dodając, że na jezdnię wylały się też płyny eksploatacyjne.

St. asp. Martyna Podolska z KPP dla powiatu warszawskiego zachodniego przekazała Interii, że kierowca został poddany badaniu alkomatem, które wykazało, że był nietrzeźwy.

Póki co policja nie może przekazać, ile promili alkoholu znajdowało się w organizmie mężczyzny. Służby oczekują na analizę wyników badania krwi, któremu kierowca został poddany.

