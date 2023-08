"Od sierpnia do końca października 2023 r. mieszkańcy Mazowsza będą mogli w weekendy podróżować bez ograniczeń pociągami Kolei Mazowieckich, WKD, SKM, a także metrem, tramwajami i autobusami. Oferta specjalna Mazobilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek" - przekazano na Twitterze Go2Warsaw.

Rafał Trzaskowski: To zachęta do poznawania Mazowsza

Zgodnie ze słowami prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nowe przedsięwzięcie ma być zachętą dla mieszkańców Mazowsza do lokalnej turystyki.

- Długo o tym myśleliśmy, jak zachęcić i ułatwić wszystkim mieszkańcom Mazowsza odwiedzanie Warszawy, a wszystkim Warszawiakom odwiedzanie i poznawanie Mazowsza. Właśnie dlatego postanowiliśmy przygotować taką atrakcyjną ofertę, która doprowadzi do tego, że na jednym bilecie za 49 zł dla osoby albo za 99 zł dla rodziny przez cały weekend będzie można jeździć po całym Mazowszu i po całej Warszawie - powiedział Trzaskowski.

Mazobilet. Ułatwienie w podróżowaniu dla mieszkańców Mazowsza

Bilet imienny możliwy będzie do nabycia zarówno w kasach biletowych oraz biletomatach, jak i w aplikacjach mobilnych. Jeden pasażer zapłaci za niego 49 złotych, a w przypadku biletu grupowego (od dwóch do pięciu osób) jego równowartość to 99 złotych. Wówczas na bilecie swoje dane musi wpisać jedna osoba.

Oferta Mazobiletu obowiązuje od początku sierpnia do końca października w każdy weekend od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 8. Wyjątkiem będzie weekend przy okazji święta 15 sierpnia. Wówczas czas trwania biletu zostanie wydłużony do środy 16 sierpnia do godziny 8.

