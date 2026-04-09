Tajemnicze zaginięcie na Mazowszu. "Zwłoki o nieustalonej tożsamości"

W skrócie Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie postawiła zarzuty pięciu osobom w związku ze sprawą porwania Adriana P. z Ciechanowa.

W środę ciało młodego mężczyzny zostało znalezione we wsi Władysławowo, ale śledczy nie potwierdzili dotąd, czy był to zaginiony 21-latek.

Zatrzymani, którzy usłyszeli zarzuty, to mieszkańcy Ciechanowa w wieku od 20 do 42 lat. Za zarzucane czyny grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Adrian P., mieszkaniec Ciechanowa, zaginął 31 marca. Po opuszczeniu domu nigdy do niego nie wrócił i nie skontaktował się z rodziną. W poszukiwania mężczyzny zaangażowanych było około stu funkcjonariuszy, psy tropiące i drony.

W środę we wsi Władysławowo położonej pod Ciechanowem znaleziono ciało młodego mężczyzny. Jak dotąd nie udało się potwierdzić, że to Adrian P. W sprawie jego zaginięcia policja zatrzymała dotąd siedem osób.

Zaginięcie Adriana P. Prokuratura postawiła zarzuty

W czwartek Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie poinformowała o postawieniu zarzutów pięciorgu z siedmiorga zatrzymanych osób.

- Na chwilę obecną pięciu osobom przedstawione zostały zarzuty. Są one podejrzane w śledztwie dotyczącym uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem - powiedział prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, dodając, że "sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym".

Zarzuty dotyczą bezprawnego pozbawienia wolności, narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego, mają od 20 do 42 lat i znali się przed zaginięciem Adriana P.

W piątek sekcja zwłok znalezionych pod Ciechanowem. "Sprawa jest skomplikowana"

Prokurator Maliszewski poinformował, że nie wyklucza, że ciało odnalezione we Władysławowie należało do Adriana P.

- Na razie nie można jednoznacznie stwierdzić, czyje są to zwłoki. Pewne poszlaki wskazują, że może to być poszukiwany 23-latek, jednak konieczne są dalsze czynności procesowe, żeby zweryfikować tożsamość tej osoby - powiedział rzecznik.

W piątek ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok odnalezionych w trakcie poszukiwań Adriana P. Prok. Maliszewski nie wyklucza, że ostatecznej weryfikacji tożsamości uda się dokonać wcześniej.

Za pozbawienie wolności, narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

