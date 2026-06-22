W skrócie O świcie na ulicy Chmielnej w Warszawie z wieżowca Varso Tower spadła szyba, uszkadzając trzy samochody. Nikomu nic się nie stało.

Policja zabezpieczyła teren wokół wieżowca, a specjaliści - fragment uszkodzonej elewacji.

To kolejny przypadek spadnięcia szyby z Varso Tower.

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Do zdarzenia doszło krótko po godz. 4 nad ranem. Spadające z kilkudziesięciu metrów tafle szkła wywołały olbrzymi hałas, który postawił na nogi okolicznych mieszkańców.

- Obudził mnie straszny huk. Nie wiedziałam, co się dzieje. Po chwili zaczął spadać kolejny kawałek. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że to szyba. Zaczęłam od razu zamykać okna, bo myślałam, że będą spadać kolejne elementy - relacjonowała w rozmowie z TVN24 pani Gabriela, która mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie wieżowca.

Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli zagrożony rejon ulicy, aby odłamki szkła nie zraniły przypadkowych przechodniów.

Warszawa. Szyba spadła z Varso Tower, uszkodzone zostały trzy samochody

Na szczęście w momencie, gdy szyba spadała, nikt nie przechodził chodnikiem pod wieżowcem. - Szyba wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało - potwierdziła w rozmowie z wp.pl nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Świadkowie mówią o trzech uszkodzonych autach zaparkowanych po przeciwnej stronie ulicy. Policja oficjalnie potwierdza jeden taki przypadek. - Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Jego właściciel został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia - poinformowała nadkom. Sulowska.

Przed godz. 7 rano sytuacja była już opanowana. Na elewacji wieżowca pojawili się specjaliści od prac wysokościowych. Alpiniści oraz służby techniczne zabezpieczyli uszkodzony fragment fasady i uprzątnęli zalegające na ziemi odłamki.

To nie pierwszy taki incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku szyba wykruszyła się na 11. piętrze i runęła na ogródek kawiarni. Na szczęście wydarzyło się to w nocy, kiedy lokal był już zamknięty.

Varso Tower to jeden z flagowych punktów na mapie stolicy. Wieżowiec liczy 310 metrów wysokości (230 metrów do wysokości dachu), co czyni go najwyższym budynkiem nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

W chwili publikacji tego artykułu zarząd kompleksu Varso Tower nie wydał komunikatu w tej sprawie.





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