Policjanci ze Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do której doszło w jednym z warszawskich hoteli.

Jak ustalili śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, złodziej wszedł do jednego z pokojów, gdy nie było w nim gości.

Mundurowi w komunikacie nie podali, gdzie dokładnie ani kiedy doszło do kradzieży.

Mężczyzna zabrał portfel, w którym było ponad 2300 zł, trzy karty płatnicze oraz dokumenty, w tym paszporty i dowody osobiste.

Na udostępnionym przez mundurowych obrazku z monitoringu widać łysego mężczyznę w okularach. Poszukiwany w dniu, gdy doszło do kradzieży, miał na sobie ciemne ciuchy. Na ramieniu widać także średniej wielkości torebkę.

Warszawa. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja apeluje o kontakt

Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego ujęciu, proszone są o kontakt.

"Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 723 61 90 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-2676/25" - czytamy w komunikacie policji.

Funkcjonariusze zapewniają pełną anonimowość osobom przekazującym informacje.

"Polityczny WF": Kto bardziej broni swoich - PiS czy PO? INTERIA.PL