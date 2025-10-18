Szukają mężczyzny z warszawskiego hotelu. Policja publikuje zdjęcie

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Policjanci ze Śródmieścia szukają złodzieja, który wkradł się do jednego z hoteli w Warszawie. Mężczyzna obrabował pokój gości i opuścił obiekt. Okazało się jednak, że podejrzewanego zarejestrował monitoring. Policja publikuje wizerunek poszukiwanego i apeluje o pomoc.

Szukają mężczyzny z warszawskiego hotelu. Policja publikuje zdjęcie
Szukają mężczyzny z warszawskiego hotelu. Policja publikuje zdjęcie

Policjanci ze Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do której doszło w jednym z warszawskich hoteli. 

Jak ustalili śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, złodziej wszedł do jednego z pokojów, gdy nie było w nim gości.

Mundurowi w komunikacie nie podali, gdzie dokładnie ani kiedy doszło do kradzieży.

    Mężczyzna zabrał portfel, w którym było ponad 2300 zł, trzy karty płatnicze oraz dokumenty, w tym paszporty i dowody osobiste.

    Na udostępnionym przez mundurowych obrazku z monitoringu widać łysego mężczyznę w okularach. Poszukiwany w dniu, gdy doszło do kradzieży, miał na sobie ciemne ciuchy. Na ramieniu widać także średniej wielkości torebkę.

    Warszawa. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja apeluje o kontakt

    Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego ujęciu, proszone są o kontakt.

    "Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 723 61 90 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-2676/25" - czytamy w komunikacie policji.

    Funkcjonariusze zapewniają pełną anonimowość osobom przekazującym informacje.

