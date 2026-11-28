W skrócie Do wypadku na trasie S7 w miejscowości Niepiekła doprowadził 37-letni kierowca ciężarówki, który miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Część kierowców, chcąc uniknąć kilkugodzinnego korka po wypadku, zdecydowała się na niebezpieczną jazdę pod prąd pasem awaryjnym w stronę Gdańska.

Policja otrzymała zgłoszenie o łamaniu przepisów, jednak funkcjonariusze z Nowego Dworu Mazowieckiego nie ujawnili sprawców na miejscu zdarzenia.

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Do sobotniego wypadku na trasie S7 doszło w miejscowości Niepiekła. Przed godziną 6:00 37-letni kierowca ciężarówki z naczepą, jadąc w stronę Warszawy, uderzył w barierę energochłonną.

"Przejechał przez pas zieleni, a następnie znalazł się na trasie S7 w kierunku Gdańska, wypadł z jezdni i wjechał do rowu" - informowała w mediach społecznościowych płońska policja.

Okazało się, że kierujący miał blisko promil alkoholu w organizmie. Wypadek doprowadził do kilkugodzinnych utrudnień w kierunku Gdańska. Policja informowała o odblokowaniu dwóch pasów po godzinie 11.

Wypadek na S7. Kierowcy ruszyli pod prąd

Z nagrań, które dotarły do redakcji Radia Płońsk wynika, że część kierowców postanowiła nie czekać na rozładowanie ruchu. Na udostępnionym materiale widać co najmniej kilkanaście aut poruszających się pod prąd po pasie awaryjnym w stronę Gdańska. Prawdopodobnie próbowali w ten sposób "dojechać" do zjazdu na Płock i Zakroczym.

Informację o całej sytuacji miała otrzymać płońska policja.

- Dyżurny policji w Płońsku otrzymał zgłoszenie o kierowcach, którzy mieli jechać pod prąd na S7 i przekazał tę informację mundurowym z Nowego Dworu Mazowieckiego. Z informacji, które przekazali nam funkcjonariusze z tej jednostki, wynika, że nie ujawnili oni takich wykroczeń - przekazała "Faktowi" sierż. Eliza Koźlicka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Z przekazanych informacji wynika, że policjanci mają wyjaśniać wszystkie okoliczności wypadku na S7.



