W środę w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie zakończyła się atestacja policyjnych koni. Osiem zwierząt od poniedziałku przechodziło szereg testów, które miały potwierdzić ich gotowość do dalszej służby. W trzydniowym wydarzeniu wzięły udział zarówno zwierzęta, jak i kandydaci na jeźdźców.

Jednak jak się okazuje, nie każdy koń nadaje się do tego zadania. By zwierzę mogło dołączyć do załogi policyjnej, musi spełniać szereg wymagań. Koń przede wszystkim powinien radzić sobie w stresujących sytuacjach takich jak: głośne zachowanie tłumu, wystrzały, huki czy ujadanie psów.