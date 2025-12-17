Strzelał do kierowcy sąsiedniego samochodu. Kuriozalny powód

42-latek usłyszał zarzuty po tym, jak strzelił w kierunku kierowcy auta znajdującego się na sąsiednim pasie ruchu - przekazała radomska policja. Powodem ataku był fakt, że mężczyzna zatrzymał się na czerwonym świetle, jak nakazywały mu przepisy. W domu zatrzymanego zabezpieczono nielegalne substancje i broń. Mężczyzna odpowie też za prowadzenie samochodu pomimo dwóch sądowych zakazów.

Policjant w mundurze oraz funkcjonariusz straży miejskiej stojący przy radiowozie na ulicy, widoczny fragment jezdni i chodnika w tle.
42-latek strzelał do kierowcy samochodu. Kuriozalny powód (zdj. ilustracyjne)Cezary Pecold Agencja FORUM

  • Kierowca mercedesa oddał strzały w kierunku innego auta, bo ten zatrzymał się na czerwonym świetle.
  • Policja zatrzymała podejrzanego oraz jego partnerkę, odnajdując przy nich narkotyki i nielegalną broń.
  • 42-latek usłyszał zarzuty naruszenia bezpieczeństwa, posiadania narkotyków oraz łamania sądowych zakazów.
Jak przekazała KMP w Radomiu, do zdarzenia doszło w ostatnich dniach na ulicy Kieleckiej, gdy kierowca samochodu iveco zatrzymał się przed skrzyżowaniem, jak nakazywało to czerwone światło. 

Nie spodobało się to jadącemu za nim kierowcy mercedesa, który najpierw intensywnie trąbił, a później oddał w jego kierunku strzały z przedmiotu przypominającego broń palną, po czym odjechał.

Kierowcy iveco nic się nie stało. Uszkodzona została natomiast szyba i drzwi auta.

Radom. Strzelał do kierowcy samochodu. Policja zatrzymała 42-latka wraz z partnerką

Kilka godzin później radomscy kryminalni weszli do jednego z domów na terenie województwa mazowieckiego i zatrzymali 42-latka oraz jego 32-letnią partnerkę. Policjantom towarzyszyli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu i policjanci z Szydłowca.

    Przeszukanie ujawniło, że lista przewinień zatrzymanego jest dłuższa. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 20 gramów marihuany, a w samochodzie - dwa pistolety pneumatyczne. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

    Recydywista w rękach policji. 42-latek usłyszał zarzuty

    42-latek był już znany wymiarowi sprawiedliwości. W przeszłości był karany za podobne przestępstwa. Prokuratura Rejonowa Radom Zachód przedstawiła mu zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz uszkodzenie mienia.

    "Za przestępstwo to będzie odpowiadał w warunkach recydywy" - podkreśla policja.

    Jak wynika z komunikatu policji, zgromadzony materiał dowodowy pozwolił również na przedstawienie zarzutu niestosowania się do orzeczonych środków karnych, ponieważ kierował autem pomimo dwóch sądowych zakazów. Co więcej, 42-latek używał tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do auta, na którym się znajdowała.

    Wobec zatrzymanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

