Strzały w centrum Warszawy. Za cel obrano szkołę
Pracownik szkoły zlokalizowanej przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie zaalarmował służby. W kierunku placówki nieznany sprawca oddał serię strzałów z wiatrówki. - Teren jest zabezpieczony. Trwają policyjne czynności związane z oględzinami tego miejsca - przekazał Interii przedstawiciel stołecznej policji.
W skrócie
- Oddano strzały w kierunku placówki dydaktycznej przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.
- Nie odnotowano osób poszkodowanych w związku z incydentem.
- Policja zabezpieczyła teren i prowadzi czynności oraz poszukiwania sprawcy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W środę przed południem w kierunku jednej z placówek dydaktycznych przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie oddano strzały.
Interia uzyskała komentarz od przedstawiciela stołecznej policji. - Przed godz. 10 wpłynęła do nas informacja od pracownika szkoły, że najprawdopodobniej został ostrzelany budynek z tzw. wiatrówki - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście.
Nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych w związku z incydentem.
Warszawa. Strzały przy ulicy Marszałkowskiej, wezwano policję
- Na chwilę obecną teren jest zabezpieczony. Trwają policyjne czynności związane z oględzinami tego miejsca - poinformował mł. asp. Pacyniak.
Nie wiadomo, kto strzelał z pistoletu pneumatycznego. Służby prowadzą poszukiwania sprawcy niebezpiecznego zdarzenia.
Najprawdopodobniej w kierunku szkoły oddano kilka strzałów. - Precyzyjnie będziemy mogli powiedzieć na późniejszym etapie - podkreślił policjant.
Przedstawiciel służb nie był w stanie udzielić informacji, czy we wspomnianej szkole zawieszono zajęcia dydaktyczne. Ulica Marszałkowska to kilkukilometrowa arteria, przebiega przez ścisłe centrum Warszawy.