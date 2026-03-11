W skrócie Oddano strzały w kierunku placówki dydaktycznej przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.

Nie odnotowano osób poszkodowanych w związku z incydentem.

Policja zabezpieczyła teren i prowadzi czynności oraz poszukiwania sprawcy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę przed południem w kierunku jednej z placówek dydaktycznych przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie oddano strzały.

Interia uzyskała komentarz od przedstawiciela stołecznej policji. - Przed godz. 10 wpłynęła do nas informacja od pracownika szkoły, że najprawdopodobniej został ostrzelany budynek z tzw. wiatrówki - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście.

Nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych w związku z incydentem.

Warszawa. Strzały przy ulicy Marszałkowskiej, wezwano policję

- Na chwilę obecną teren jest zabezpieczony. Trwają policyjne czynności związane z oględzinami tego miejsca - poinformował mł. asp. Pacyniak.

Nie wiadomo, kto strzelał z pistoletu pneumatycznego. Służby prowadzą poszukiwania sprawcy niebezpiecznego zdarzenia.

Najprawdopodobniej w kierunku szkoły oddano kilka strzałów. - Precyzyjnie będziemy mogli powiedzieć na późniejszym etapie - podkreślił policjant.

Przedstawiciel służb nie był w stanie udzielić informacji, czy we wspomnianej szkole zawieszono zajęcia dydaktyczne. Ulica Marszałkowska to kilkukilometrowa arteria, przebiega przez ścisłe centrum Warszawy.

"Nic nie trafiło". Prokuratura chce wezwać Nawrockiego, reakcja z Pałacu Polsat News Polsat News