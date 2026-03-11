Strzały przed szkołą w Warszawie. Policja zatrzymała podejrzewanego

Patryk Idziak

Policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę podejrzewanego o ostrzelanie szkoły przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. "Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki" - przekazano.

article cover
Policja zatrzymała podejrzewanego o ostrzelanie budynku szkołyPolicja ŚródmieściePolsat News

W skrócie

  • Policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę podejrzanego o ostrzelanie szkoły przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.
  • W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki, które zostały zabezpieczone.
  • W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a śledztwo prowadzone przez policję jest w toku.
"Policjanci ze Śródmieścia, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali 43-letniego obywatela Polski podejrzewanego o ostrzelanie dzisiaj rano przy ulicy Marszałkowskiej budynku, w którym znajduje się szkoła" - podano w komunikacie policji.

Strzały przed szkołą w Warszawie. Zatrzymano podejrzewanego

Mężczyznę zatrzymano w lokalu przy ulicy Gagarina na Mokotowie. W jego przeszukanym mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli pistolet pneumatyczny i amunicję w formie metalowych kulek. Broń została zabezpieczona.

Po zatrzymaniu 43-latek został przewieziony na śródmiejską komendę policji. Jak poinformowano, "prowadzone z nim będą dalsze czynności".

    Warszawa. Budynek szkoły przy ul. Marszałkowskiej ostrzelany

    Do niepokojącego zdarzenia doszło w środę rano przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. W kierunku budynku jednej z placówek dydaktycznych oddano strzały. Nikt nie ucierpiał.

    - Przed godz. 10 wpłynęła do nas informacja od pracownika szkoły, że najprawdopodobniej został ostrzelany budynek z tzw. wiatrówki - informował Interię mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście.

    Policjant dodał, że sprawca najprawdopodobniej strzelił kilka razy, ale precyzyjnie informacje będą dostępne na późniejszym etapie śledztwa.

