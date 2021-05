Zabójstwo na warszawskiej Pradze-Południe, padły strzały. Według wstępnych ustaleń jeden z mężczyzn nie żyje, drugi został przewieziony do szpitala. - Zostaliśmy wezwani do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przy wejściu siłowym do lokalu - powiedział Interii kpt. Wojciech Kapczyński z warszawskiej Straży Pożarnej. Na miejscu działania prowadzi policja, ranną osobę przejął zespół ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia miało dojść w pralni chemicznej przy ul. Bora-Komorowskiego 4. Według nieoficjalnych informacji, mężczyźni mieli wspólnie pić alkohol. Jeden z nich zaatakował nożem kompana, ranił go w brzuch i poderżnął gardło. Z ustaleń Polsatnews.pl wynika, że napastnik po zabójstwie zadał sam sobie rany nożem.

Do środka lokalu, który był zamknięty, siłowo weszli funkcjonariusze, ale agresywny mężczyzna nie reagował na polecenia i ruszył na mundurowych. Miał zostać zatrzymany dopiero po tym, jak padły strzały ostrzegawcze.

Mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy

- Ze zgłoszenia wynikało, że ktoś może potrzebować pomocy. Na miejsce policjanci przybyli jednocześni ze strażą pożarną, której funkcjonariusze umożliwili dostanie się do lokalu, którego drzwi były zamknięte. W środku policjanci zastali mężczyznę, który trzymał w dłoni niebezpieczne narzędzie, nie reagował na polecenia. Mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy - powiedział asp. Rafał Retmaniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.



Retmaniak przyznał, że policjanci oddali strzały ostrzegawcze. Mężczyzna został obezwładniony, a następnie zabrany do szpitala przez wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe. Zatrzymany miał liczne obrażenia niewynikające z postrzału.



- Wezwanie otrzymaliśmy o godz. 13:30 - powiedział Interii kpt. Wojciech Kapczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie. Strażacy mieli zabezpieczać siłowe wejście do lokalu. - Nawet nie zdążyliśmy tam wejść - przekazał kpt. Kapczyński.



Na miejscu pojawiły się cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego. Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone taśmami. Parawanem zasłonięto plamy krwi na chodniku.

Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.